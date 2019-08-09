政府暂缓把日本从“白色清单”除名. August. 09, 2019 07:39. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国政府暂时停止了将日本排除在韩国“白色清单”之外的方针。随着日本时隔34天后允许向韩国出口原为限制品种的光刻胶等，在出口限制上出现调整速度的动向，韩国也在重新研究“应对”时机。 据韩国政府经济部门8日透露，政府在相关部长会议上讨论了将日本从分为“甲”类地区和“乙”类地区的现有出口分类国体系中分离出来，归类为“丙”类地区的方案。就在前一天，韩国政府还在相关部长会议结束后，在政府首尔大楼举行了新闻发布会，计划宣布把日本重新划分在“丙”类地区的事实和对日本的具体制裁力度。 当天上午，政府以“需要进一步讨论”为由，暂缓举行新闻发布会。据悉，在将日本划分为“丙”类地区时，各部门之间对如何适用哪项规定存在分歧，因此计划再次召开相关部长会议协调此事。一些人士分析说，日本于7日发表实施细则后，没有对韩国进行追加限制，再加上当天还允许出口半导体材料，所以政府想保留一些时间来了解日本的想法。 韩国政府认为，日本政府随时会提出追加限制措施，因此还不能掉以轻心。但是，政府内部有意见称，由于感受到原先强硬一边倒的日本出口限制规定多少有些变化，因此有必要根据今后日本的政策推进方向，调整将日本排除在“白色清单”之外的应对策略。韩国政府相关人士表示：“7日晚上，政府内部出现了一些建议，希望政府能够留点时间观望”，“在把日本排除在‘白色清单’之外的基调方面，目前没有变化，不久就会得出结论。”

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