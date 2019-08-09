日本在宣布实行出口限制34天后首次批准向韩国出口一种产品. August. 09, 2019 07:39. by 世宗=记者宋忠贤、常驻东京记者 朴亨俊 balgun@donga.com,. 日本政府上个月4日给半导体和显示器等3种产品的出口设限，34天后首次允许出口韩国。日本政府同时明确表示，除此前出口受限的3个品种外，还会增加个别许可对象品种。这可以解释为，日本一方面积攒出口限制并非政治报复而是与战略物资相关的纯粹安保措施的名分，同时以软硬兼施的战略掌握韩日关系主导权。日本经济产业省8日表示，前一天批准了向韩国出口极紫外线（EUV）用的光刻胶（感光液）。据悉，该案件是由接受三星电子订单的日本JSR或新爱茨化学公司（音译）提出审查申请的。经济产业相世耕弘成在记者会上表示：“这表明（出口限制）不是禁运措施，而是允许正当交易。" 日本表示，目前除了限制出口的3种商品之外，个别许可的品种可能会增加，并正式确认了追加制裁的可能性。世耕弘成表示：“如果出现3种商品以外的不恰当事例，将追加到个别许可申请对象中。”他还说：“日本想讨论（韩国）是否遵守（安全保障相关）国际协议，并同相关国家联系，讨论（韩国的）出口物资管理水平。”《产经新闻》报道称，“美国等国也（对相关战略物资）持有问题意识”，将扩大限制品种。

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