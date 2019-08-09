日本民众分享“‘迷你’少女像”运动在蔓延. August. 09, 2019 07:39. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. “看着‘和平少女像’，日本军慰安妇受害者们‘我依然没有失去本心’”的感受，让我们想到了老奶奶们的心。” 日本最大的国际艺术节“爱知双年展2019”4日停止展出“和平少女像”后，日本市民在社交媒体上共享拍摄“迷你”少女像的照片的运动再次受到关注。 日本市民团体“韩国合并100年（东海）行动”从今年3月份开始“‘迷你’和平少女像扩散活动’。该活动是市民们与长宽各13厘米、高9厘米的手掌大小的少女像一起拍摄日常生活的照片后上传到社交媒体上的活动。该“迷你”少女像也是制作中断展览的“和平少女像”的金瑞景、金云成作家的作品，虽然大小不同，但看起来完全一样。 举办这一活动的目的，是希望更多一点日本人接触“和平少女像”并对慰安妇受害老奶奶们的故事产生共鸣。东海行动是只向愿意参加行动、希望得到作家制作的“迷你”少女像收取费用，并向他们提供少女像。截至目前，上传到活动社交媒体网站的相关照片达120多张。 活动参加者们在社交媒体上上传了与家人去美国旅行、名古屋公园、大学教室等“迷你”少女像同行的自己的日常生活。在樱花节期间，还出现了在尹奉吉义士被关押的金泽监狱前拍摄的照片。 市民们与“迷你”少女像一起生活，传达着“战争和暴力的悲剧不能重演”的信息。一位日本市民说：“当时正在家附近清除哑弹。虽然战争已经结束了70多年，但战争的创伤却无处不在。日军对慰安妇受害老奶奶们犯下的罪行进行道歉和赔偿的日子，什么时候才能到来？”

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