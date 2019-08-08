日本的长期战策略：抓住经济报复的绳索，保留进一步勒紧的可能. August. 08, 2019 09:13. . 日本经济产业省在官报上正式刊登了将韩国排除在“白色清单（出口程序简化对象国）”之外的《出口贸易管理令修订案》。这是本月2日日本内阁公布国务会议通过的修订案，将从本月28日开始生效。 日本同时公布了出口限制实施细则的“一揽子许可实施要领”，除氟聚酰亚胺、抗蚀剂、高纯度氟化氢等现有商品外，没有另外增加需要获得个别批准的项目。在1100多个战略物资品种中，究竟还会有多少个被指定为个别许可品种，一直是人们关注的焦点，但是没有被追加也是值得肯定的事情。但是，目前尚不能因此就认为日本已经放宽或保留了经济报复。 日本在出口对象国分类的四个等级中，将韩国下调至B等级，为今后只要下定决心就很容易追加个别许可品种铺平了道路。这似乎是想维持随时可以勒紧缰绳的状态。对于将韩国排除在“白色清单”之外的措施，日本官房长官菅义伟昨天表示：“这不是经济报复或对抗措施。”虽然可以理解为不希望继续扩大战争，但将韩国排除在“白色清单”之外，已经使韩国经济陷入巨大混乱之中，声称“不是想影响韩日关系”，无异于想用只手遮天。仅从日本政府的这种态度来看，不知何时又会以什么事件为契机，追加指定对韩国造成打击的品种作为个别许可对象。 韩国政府也将于8日通过相关部门长官会议，确定将日本从现在29个国家的出口管制优惠国家集团即“甲”类地区降级为新设的“丁”类地区的方案，然后予以宣布。出口审查时间会延长，许可方式和申请材料会更严格，这是最起码的对应措施。但是，由于依赖韩国的日本进口商品不多，所以实际影响力有限。 日本在降低韩国出口管理对象等级的同时，没有追加指定个别许可品种，这表明日本意图在自己掌握刀把的情况下，长期维持出口限制局面。韩国也应该把眼光放长远，加紧努力替代日本零部件的国产化，同时立即寻找解决进口源多元化等问题、减少企业眼下不便的方案。

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