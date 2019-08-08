行动主义艺术家的柠檬灯泡. August. 08, 2019 09:13. . 黄色灯泡插在柠檬里。这会不会是好奇心重的小孩子开的玩笑呢？但是，这是20世纪德国美术巨匠约瑟夫•博伊斯的作品。甚至这是他晚年创作的最重要的作品之一。巨匠为什么把黄色灯泡的灯头插在柠檬而不是插座上？ 原因只有一个，就是为了获得发出黄色灯光的能量。看似荒唐的想法，但博伊斯通过该作品提出了有关现代文明生态学协调的问题。他相信，这种电池意味着艺术与自然、科学的融合，这样获得的新能量可以创造更好的社会。1985年，博伊斯生产了超过200个柠檬电池。当时，他因肺部疾病正在意大利南部地中海卡普里岛疗养。灯泡的亮黄色象征着在卡普里岛看到的充满活力的环境和地中海的阳光。 虽然病得要死，但他还是迫切希望有一个像黄柠檬灯泡一样强烈、充满温暖能量的光明世界。在随作品而来的指示事项中，写着“每1000小时更换一次电池”，但由于灯泡是绝对无法打开的，所以自然也不可能出现更换电池的事情。这包含着他的“珍惜、使用、永久循环来自自然的能源”的信息。此外，作品还全面反映了作者一生所关心的能源、温暖、治愈以及对环境的关注。他曾作为德国第一个环境政党“绿党”的创立发起人，深入参与过环境运动，是追求艺术与生活一致的积极行动主义艺术家。 主张“每个人都是艺术家”的博伊斯拒绝像柠檬灯泡一样固定的艺术概念，制作了无数挑战艺术与日常生活、自然与文化的界限的作品。他自称巫师，希望通过美术治愈个人和社会的创伤，创造更好的世界，但作家本人却未能恢复能量，在制作卡普里电池一年后去世，享年64岁。

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