无法抵挡韩流的魅力访问韩国的法国韩流粉. August. 08, 2019 09:12. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “包袱(皮儿)！”6日，法国学生用韩语清晰地呼喊的声音在首尔钟路区韩国观光公社“K-Style Hub”响起。李孝在(音)时装设计师打开淡粉红色的包袱，问道“这个叫什么？”。90名来自法国的高中生和大学生看到这位设计师把红色、淡绿色、紫色等多种颜色和大小的包袱做成发带、包、帽子、披肩并穿戴上后，不禁连连赞叹。现场不时响起热烈的掌声。 他们将对韩国进行为期20天的访问，在韩国观光公社当天安排的包袱讲课、品尝韩餐、穿韩服、旁听歌谣节目完成后，其余时间将自由旅行。观光公社在法国招募了希望体验韩流的有意向者，他们分别准备了旅行费用来到韩国。不仅有南特、艾克斯普罗旺斯等法国各地的学生，还有来自法属波利尼西亚的泰蒂岛、非洲东南海域的留尼汪岛的学生。他们用筷子夹杂菜，烤肉吃，把盛有食物的碗碟清空。 18岁的大学生奥佩莱•康柏(音)为了筹集旅行经费，积攒了4年的零花钱，还分别做了6个月左右的小学生保姆和麦当劳兼职。他说：“在网上接触韩国电视剧、饮食，被与法国不同的风景和文化所吸引。我实现了来到韩国的梦想，因此将参观景福宫、昌庆宫等首尔宫殿，并一定要去釜山、束草等地。”在大学里听过韩语课的他补充说：“想一边旅行一边多使用韩语，仔细观察韩国人的日常生活。” 和妈妈、哥哥一起来的大学生伊万(21岁)戴着贝雷帽一样的紫色包袱，笑得合不拢嘴。她说：“我是听着韩国流行音乐，看着韩国电视剧长大的，所以对韩国的关注越来越大。东大门市场、战争纪念馆、仁川、雪岳山等想去的地方真的很多。” 当天，他们身穿韩服，用扇子降温，并游览了清溪川。去年来到韩国的法国人达10万多人，年均增长5.6%。观光公社方面介绍说，法国人的滞留时间也相对较长，通常在10天以上。观光公社韩流观光组组长金永熙(音)表示：“法国是欧洲国家中韩流影响较强的地区，因此招集了希望体验韩国文化的有意向者。将积极开发韩流体验商品，让其他外国人也来韩国长期停留。”

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