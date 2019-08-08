孙兴慜在欧洲赛场攻入116球，超越车范根进入倒计时. August. 08, 2019 09:12. by 李元洪 bluesky@donga.com. 现在是起飞的瞬间。韩国国家足球队的王牌选手孙兴慜(27岁)正在准备书写新的历史。 成为英格兰托特纳姆热刺队核心球员的孙兴慜将在10日开幕的2019~2020英格兰足球超级联赛(EPL)中挑战韩国人在欧洲舞台上的最多进球记录。 孙兴慜此前在欧洲足坛共打进116球。如果再进6球，他将超越前国家代表队主教练车范根保持的韩国人在欧洲舞台上的最多进球记录(121球)。考虑到过去3个赛季孙兴慜平均攻入19球，打破记录应该不成问题。只是达成的速度令人关注。 孙兴慜因上赛季末段受到的红牌处罚，将缺席新赛季前两场比赛。孙兴慜本赛季首次出战英超联赛，预计将是26日托特纳姆热刺队的第三场联赛与纽卡斯尔队的比赛。 如果孙兴慜和纽卡斯尔联队的奇诚庸一起参赛，将展开韩国人的英超联赛德比大对决。 预计，孙兴慜本赛季将继续在球队前锋哈里•凯恩的身后撑腰，展开二线边路进攻，或与凯恩轮流担任突前前锋。热刺队主教练毛里西奥•波切蒂诺在英超联赛即将开幕之际，在最近举行的2019国际冠军杯(ICC)上，频繁地让孙兴慜和凯恩替换上场。孙兴慜在上个赛季凯恩因伤缺阵时也曾作为球队的单前锋出场。 孙兴慜在上赛季欧洲冠军联赛的舞台上带领球队击败劲旅曼城队，进入了4强。与过去相比，他在队内的地位有所提高。因此，他将会赋予更大的作用和机会。期待他能展现出比上赛季更加出色的表现。 在英超联赛中，本赛季拥有超豪华阵容的曼彻斯特城队(曼城)有望继续保持强势。曼城在曼彻斯特联队(曼联)之后时隔11年将挑战联赛3连冠。为组建现在的阵容已花费1万亿韩元以上的曼城队，今年又以约929亿韩元的高二转会费引进了西甲马德里竞技队的中场球员罗德里，加强了中场力量。英国广播公司(BBC)预测，本赛季曼城队将排名第一，利物浦第二，热刺第三。 法国足球甲级联赛也将于10日开幕。孙兴慜的国家队搭档黄义助将在波尔多队担任前锋。他能否延续去年在日本J联赛大阪钢巴参加的34场比赛中攻入21球的“破坏力”，备受关注。波尔多队将于11日与昂热队进行联赛首轮比赛。 8月17日，西甲和德甲将同时揭幕。在西甲联赛中，球王梅西所在的巴塞罗那队挑战联赛三连冠，而“Shootdori”李康仁(18岁•瓦伦西亚)的表现备受关注。对于李康仁来说，获得稳定的出场机会的同时，积累在成人赛场上的经验是非常重要的。此外，白昇浩(赫罗纳队)的表现也值得期待。在德甲，在弗赖堡队同吃一锅饭的权昶勋和郑优营的表现也备受关注。 在24日开幕的意大利甲级联赛中，李昇祐(维罗纳队)能否占据一个主力位置，备受关注。

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