“如果中国不买美国农产品，将成为重大打击”……美国农民抗议成为贸易战变数. August. 08, 2019 09:13. by 朴湧 parky@donga.com. 最近，美国养猪户对“中国特需”充满了期待。因为有预测称，世界最大的猪肉消费国中国养猪的头数因非洲猪瘟，今年底将减少到一半。然而，愈演愈烈的中美贸易战，甚至打消了美国养猪户的最后一丝希望。 针对美国总统特朗普的关税报复，中国政府6日宣布停止进口美国农产品，并威胁要追加征收关税。美国猪肉向中国出口之路也变得迷茫起来。据《华尔街日报》报道，全美猪肉工业者协会（NPPC）愤愤不平地说：“我们在中国市场上获得了前所未有的销售机会，但由于拖延一年多的贸易纠纷，我们无法利用它。” 美国国内对中国“农产品市场武器化”的担忧也在加剧。美国农民团体联合会主席齐皮•杜瓦尔对路透社说，“中国停止购买美国农产品，是对美国农户和牧场主的‘严重打击’。” 中国是美国农产品的第四大市场，仅次于墨西哥、加拿大和日本。美国农户因中国的报复关税，正遭受价格下跌及收入减少的折磨。据美国农业部统计，去年美国对华农产品出口额为91.5亿美元，比前一年（194.8亿美元）下降53%。据密苏里大学统计，2017年9月至2018年5月，美国对华大豆出口总量为2770万吨，而2018年9月至2019年5月仅为700万吨，下降了70%以上。 世界大豆价格自去年7月美中两国爆发贸易战争后下跌了9%。大豆种植户转向玉米种植后，出现了玉米价格回落的“连锁效应”。《华尔街日报》报道称，今年上半年（1月至6月）中国对美国农产品的进口额与去年同期相比减少了20%。 众所周知，特朗普的政治地盘是以农业为主的美国中西部。在共和党的“大手笔”赞助者中，大多数也是大规模的企业农民。中国的意图也正在于此。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）称，美国农民收入从2013年的1234亿美元降至去年的630亿美元，减少了49%。投资咨询公司萨法纳德的首席投资官约翰•勒特里奇在参加CNBC节目时表示：“农业是中国为提高贸易战争赌注选择的武器。” 对于明年11月挑战连任的特朗普来说，农民选民是绝对不能错过的王牌。白宫5月份也发表了160亿美元的农家支援政策。特朗普6日（当地时间）在推特上发文说：“伟大的美国农民知道，中国不会伤到他们。总统（我）也会和他们在一起，做其他总统没能做的事情。如果有必要，明年也会重新做（支援农户）。”

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