扩大为汇率战争的美中贸易战. August. 07, 2019 07:33. . 美国财政部5日突然指认中国为汇率操纵国。美国政府主张，控制外汇市场的中国政府为了减少贸易赤字，采取了强制人民币汇率上升的措施。美国宣布追加上调关税后，中国立即下调人民币对美元的汇率，结果人民币汇率突破了1美元兑7.1元人民币的水平。对此，美国认为中国1美元兑换7元人民币以上（破七）是故意操控的，打出了汇率操纵国这张牌。此举进一步加大了汇率战争使世界经济陷入更大的混乱之中的危险。 美国指认汇率操纵国是根据1988年制定的《综合贸易法》，这是25年来首次采取的措施。根据该法律，美国将在今后1年内与中国展开人民币升值磋商，如果磋商不能达成一致，美国可以不分青红皂白地进行经济报复。预计美国将采取限制美国企业对华投资、限制中国企业参与美国采购市场、通过国际货币基金组织施压人民币升值等措施。 汇率战与对特定商品征收进口关税不同，它是对货币本身的控制，直接关系到商品、服务等两国所有经济活动，具有与关税无法比拟的破坏力。特朗普政府上台后引发的美中贸易纠纷从关税战升级为汇率战的同时，通过谈判解决矛盾实际上已经成为泡影，这可以看作是确认世界贸易保护主义今后将长期化的措施。 世界经济大国排名第一、第二位的美中之间的矛盾及贸易保护主义的强化，对于靠出口生存的韩国经济来说将是致命的打击。韩国的进出口占国内生产总值（GDP）的比重为70%（以2017年为准，出口38%，进口31%）。与美国的20%、中国33%、日本30%相比，可知世界贸易的萎缩对韩国经济的打击非常大。 由于中国被指认为汇率操纵国，亚洲地区股市连续两天下跌。韩国也继前一天之后再次暴跌，盘中一度跌破1900点，汇率也上涨了1美元兑1220韩元。与被视为安全资产的美元相比，韩元价值有所下降。 虽然美国不大可能立即将韩国指认为汇率操纵国，但应该注意的是，此前韩元汇率一直表现出支持人民币的倾向。因为与中国的贸易交易量很大，所以这是理所当然的结果，但在美国看来可能有所不同。韩国外汇当局6日也对市场过度支持人民币表示了担忧。当局有必要通过适当的介入，暂时将韩元汇率与人民币区别开来。今后，在密切关注和监测汇率变化的同时，如果出现剧烈波动，只能采取市场干预措施。围绕韩国经济的环境越来越严酷。

한국어