10个先令留下的伤口. August. 07, 2019 07:33. . 少年决定用生日当天从母亲那里得到的10个先令请朋友们吃一顿。他和三个最要好的朋友一起走进咖啡馆，点了冰淇淋和巧克力饼干，开始吃。对朋友们表示这样的好意，感觉自己好像成了王子。但这种心情并没有持续很久。衣衫褴褛的孩子们在窗外用羡慕的眼光看着他们。那些孩子是有色人种，而少年和他的朋友都是白人。 那件事让少年想起了另外一件事情。一个叫艾迪的有色人种孩子，曾在他家洗碗和打扫卫生。艾迪的母亲为此每月收到10个先令的汇款。他每次过生日都会收到10个先令，而艾迪因为10个先令要和母亲分居两处。也许是生活太苦了，艾迪在两个月后的某个晚上逃走了。直到早晨，这一事情才被发现。警察将躲在草丛里的孩子抓获带走。但是，惩罚艾迪的不是警察或少年的父母，而是寄宿在那所房子里的英国人。英国人说，艾迪毁了自己的星期六早餐，应该惩罚他。少年偷偷看着那个曾经教他骑自行车、并和他在草地上摔跤一起玩耍的同龄人艾迪被皮鞭抽打小腿。 虽然要长大还很遥远，但世界在少年看来也是不公平的。羡慕地看着白人孩子们吃冰淇淋和饼干的有色人种的孩子们，被无情的鞭子抽得血泪横流的艾迪。交织在10个先令里的两件轶事已经表明，世界并不正义。这是巨大的伤口。少年后来成为小说家，深究这一伤处的意义。《等待野蛮人》、《迈克尔•K.的生活和时代》、《铁的时代》、《坠落》，这些伟大的小说就诞生在那里。2003年获得诺贝尔文学奖的南非小说家J•M•库切就是那个男孩。

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