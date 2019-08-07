8000万英镑！第三级联赛出身的足坛最贵后卫哈里-马奎尔. August. 07, 2019 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 曾经效力过第三级联赛的球员成为了世界足坛历史上最昂贵的后卫。 5日(当地时间)，英格兰足球超级联赛(EPL)曼彻斯特联队(曼联)从莱斯特城俱乐部引进了中后卫哈里•马奎尔(26岁•照片)。英国媒体报道说，马奎尔的转会费为8000万英镑(约1180亿韩元)。这是后卫转会费中最高的一笔。这超过了去年1月范迪克(28岁)从南安普敦转会到利物浦时创下的7500万英镑(约1107亿韩元)的纪录。 身高194厘米、体重99公斤，体格庞大的马奎尔充满力量。他利用身高优势处理空中球的能力很强。在2018年俄罗斯世界杯上代表英格兰出战的他在空中球竞争中取得了78.1%的胜率。虽然速度有些慢，但他的带球技术很好。马奎尔作为当时时隔28年再次带领英格兰队闯入世界杯四强的功臣，给人留下了深刻的印象。 2011年4月，马奎尔在家乡球队英格兰谢菲尔德联队出道，但当年球队降入到了英甲(第3级联赛)。到租借到赫尔城的2014年夏天为止，他主要在第三级联赛效力。这一点反而成为了成长的契机。英国足球专业媒体《Planet Football》表示，“马奎尔从10多岁开始就早早地占据了主力位置，在英甲比赛中出场次数超过100次。与其他很少有机会参赛的年轻球员相比，他在经验上领先。”在效力经常在英超和英冠联赛(第二级联赛)中摸爬滚打的赫尔城队时期逐渐显示出潜力的他，于2017年以1700万英镑(约251亿韩元)转会到了英超莱斯特城队。 据悉，他是一位沉着、善于倾听周围人意见的球员。 曼联主帅奥勒-居纳尔•索尔斯克亚对马奎尔的到来表示欢迎，他说：“马奎尔是最佳的中后卫，他的性格也很好。”马奎尔通过曼联队官网表示，“我会变得谦逊。同时会为球队夺冠而倾尽全力。” 上赛季排名下滑至第六位后，曼联希望重塑豪门形象，通过引进马奎尔，球队补强了此前的弱点防守。如果能留住目前受到皇家马德里队(西班牙)和尤文图斯队(意大利)诱惑的中场球员保罗•博格巴，曼联队很有希望夺冠。英超联赛将于本周末的10日拉开帷幕。

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