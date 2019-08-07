俄罗斯：“美国的中程导弹部署国是核攻击目标”. August. 07, 2019 07:32. by 常驻巴黎记者 金允种、常驻北京记者 尹完准 zozo@donga.com,. 美国在废除与俄罗斯签订的《中导条约》后不久表示，将在同盟国部署中程导弹，俄罗斯和中国则进行事先警告，预告将进行强烈的军事报复。 俄罗斯议会外交委员会主席康斯坦丁•科萨切夫5日（当地时间）在接受塔斯社采访时说：“部署美国中程导弹的国家是我们潜在的核攻击目标。”他声称：“答应美国部署导弹要求的行动本身，就等于就成为俄罗斯潜在核目标达成了协议”，“我们可以用几分钟的飞行时间打击部署导弹的美国的盟国。” 美国和俄罗斯1987年签署的《中导条约》2日被废除后，美国国防部长马克•埃斯珀3日表示，“（美国）想在亚洲地区部署中程导弹”，暗示有可能在韩国和日本等地部署导弹。俄罗斯于是针锋相对地发出了警告。据路透社报道，俄罗斯总统普京同一天表示：“如果美国开发《中导条约》中禁止的中程、短程导弹，俄罗斯也将同样开发禁止导弹。” 中国的压力也越来越大。中国外交部6日提及韩国等美国的盟国时威胁称：“如果将美国的中程导弹部署在中国门前，中国不会坐视不管，将采取对抗（反击）措施。” 中国外交部军控司司长傅聪在当天的吹风会上敦促称：“（中国的）周边国家应该慎重行事，不要允许在他们的领土内部署美国的中程导弹。”他特别提到韩国、日本和澳大利亚，并警告说：“部署中程导弹将不会有利于这些国家的国家安全利益。” 中国的这种威胁也暗示着对韩国进行“第二次萨德报复”。傅聪没有具体说明对抗措施，但表示，“一切都在谈判桌上”，暗示可能采取一切军事和经济报复措施。此前的5日下午，中国外交部发言人华春莹也威胁称：“中国绝不会坐视国家利益受损。” 随着俄罗斯和中国可能采取军事应对措施，人们越来越担心亚洲地区内的军备竞赛和新冷战是否会全面爆发。据英国广播公司等主要外国媒体报道，随着象征冷战解体的《中导条约》被废除，军备竞赛正在加速。

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