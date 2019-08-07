出口低迷…上半年经常项目收支顺差创7年来新低. August. 07, 2019 07:32. by 李建赫 gun@donga.com. 今年上半年(1~6月)韩国的经常项目收支顺差(盈余)降至7年来的最低水平。主要出口产品半导体景气低迷，再加上美中贸易战争导致世界贸易量减少等，导致商品出口全面减少。 据韩国银行6日公布的“国际收支”显示，6月份经常收支暂时统计为顺差63.8亿美元。像这样的经常收支顺差额比去年6月减少了10.8亿美元(14.5%)。 这是因为，出口加上进口的商品收支顺差从去年6月的95.4亿美元减少到了今年的62.7亿美元。出口下降15.9%，而进口下降11.8%，出口降幅大于进口。出口同比连续7个月下降。韩国银行分析称：“美中贸易纷争长期化，主要出口产品半导体及石油产品单价下降，对华出口低迷也产生了影响。” 上半年经常收支累计顺差额为217.7亿美元。与去年同期相比(289亿美元)减少了24.7%。以半年为基准，这是自欧洲发生财政危机的2012年上半年(96.5亿美元)以后7年来的最低值。因为出口减少，商品收支顺差规模只有370.6亿美元，这是自2013年上半年以来的最低值。特别是上半年累计出口金额同比减少9.8%，时隔2年半首次回到了减少趋势。 韩国银行通过上月发表的经济展望预测表示，上半年和下半年的经常收支顺差分别为215亿美元和375亿美元，今年总计预计为590亿美元。有分析称，考虑到上半年顺差金额小幅高于预测值，而且通常下半年出口会更加集中，所以实现这一目标的可能性很大。但也有人预测说，美中贸易战争正在深化，美国当地时间5日将中国指定为汇率操纵国等，世界贸易环境恶化，或将很难实现目标。 上半年服务收支逆差为123.5亿美元，是2016年下半年以后逆差额最少的一次。中国人和日本人入境人数与去年同期相比分别增长29%和27%，旅游收支有所改善。韩国银行表示：“随着国内出境人数及旅游消费的放缓，旅游收支逆差减少是主要原因。但韩日经济矛盾会以何种方式产生影响，很难预测。”

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