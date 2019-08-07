韩国伸出“和平经济”之手，朝鲜以发射导弹相回应. August. 07, 2019 07:32. by 韓基渽 record@donga.com. 在文在寅总统强调以韩朝间“经济和平”来克服日本的出口报复危机的第二天即6日，朝鲜发射了导弹，并对韩美进行指责。朝鲜一方面猛烈抨击前一天开始的韩美联合军演，另一方面又威胁韩国“不要做挨揍的事”。 据韩国军方透露，当天上午5时24分和5时36分，朝鲜在黄海南道水果郡一带发射了两枚疑似短程弹道导弹的发射体。发射体横穿朝鲜内陆，顶点高度为37千米，最高速度达到音速的6.9倍以上，在飞行450多公里后坠落在东部海域。从可以对韩半岛全境进行突袭打击的400公里以上射程来看，相比新型火箭炮，更像是“朝鲜版伊斯坎德尔”的“KN-23”导弹。自上个月25日发射起算起，朝鲜在13天里进行了4次发射挑衅。 朝鲜当天在第二次发射导弹后仅43分钟就发表外务省发言人谈话称：“尽管我们多次发出警告，但美国和南朝鲜（韩国）当局最终还是展开了针对我们的联合军事演习”，“只要军事敌对行为仍在继续，对话就会越来越失去动力。”发言人接着说：“在战争模拟版展开的时候，无法期待建设性的对话”，“没有必要进行没有收获的对话。”这可以解释为，朝鲜是在明确表示，在持续到20日的韩美联合军演期间，不会进行朝美工作磋商，同时再次强调把恢复磋商和中断韩美联合军演联系起来。

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