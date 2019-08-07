德国白雪公主主题博物馆. August. 07, 2019 07:33. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 有谁会认为让自己在小时候就陷入爱情幻想的“白雪公主(Snow White)”是真实存在的人物？ 有主张认为，虽然看起来有些荒唐，但很有可能是事实。最近发现了被推定为是白雪公主故事的主题的18世纪贵族女性的墓碑。据英国BBC广播公司报道，该墓碑在位于德国南部班贝格的狄奥塞桑博物馆(音)展出。 在德国一处民宅发现的该墓碑的主人公是德国贵族女性玛丽亚•索菲亚•冯•埃塔尔。《白雪公主和七个小矮人》是德国兄弟作家“格林兄弟”听欧洲民间故事，于1812年创作成童话的故事。1937年，迪斯尼将其制作成动画片，成为世人最喜欢的故事。 索菲亚和白雪公主有很多共同点。索菲娅1729年6月15日出生于德国巴伐利亚州洛尔(Lohr am Main)。她的父母是菲利普•克里斯托夫•冯•埃塔尔王子和他的妻子冯•贝滕多夫。 索菲亚是贵族，她在班贝格以西约100公里的洛尔的一个城堡里度过了童年的幸福时光。但是她也遭遇了“与白雪公主类似的”不幸。亲生母亲在索菲亚10多岁时死亡后，父亲与克劳迪娅•伊丽莎白•玛丽亚•冯•贝宁根伯爵夫人结婚。于是她有了新妈妈。据悉，贝宁根伯爵夫人恨自己的继女索菲娅，对她百般折磨。 据说，索菲亚居住的城堡上悬挂着类似《白雪公主》中出现的“会说话的镜子”的大镜子。索菲亚生长的洛尔地区以生产玻璃制品而闻名。索菲亚家族也拥有镜子工厂。城堡附近有矿山，这里隧道狭小，只有个子极矮的矿工才能靠近。矿工们也像“七小矮人”一样戴着亮色头巾。 看童话我们知道，白雪公主在山里遇到了一群要杀死自己的歹徒。索菲亚生长的洛尔地区一带的森林经常也有强盗出没。这里也有很多有毒的植物。有分析认为，这些植物是“有毒苹果”的母体。 如果说索菲娅与白雪公主有什么不同之处，那就是她没能实现遇见帅气王子的“快乐结局”。索菲娅最终被继母赶到英国，并在英国度过了自己的余生。由于意外事故，她连眼睛都瞎了，直到1796年去世。后来，她的遗体被安置在一个教堂里，但这里被拆除后，墓碑消失了。 在那种情况下，最近有人在班贝格一处人家附近发现了她的墓碑。报道说，屋主一看墓碑，上面写着“玛丽亚•索菲亚•冯•埃塔尔”。由此，当地居民向博物馆捐赠了这些物品。狄奥塞桑博物馆所长霍尔格•坎肯斯解释说：“童话当然有虚构的因素，但白雪公主的原型确实与索菲亚存在很多相似的迹象。”

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