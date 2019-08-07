访日游客锐减，日地方自治团体向韩国航空公司“哭诉”. August. 07, 2019 07:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 为抗议日本限制出口的措施，韩国国内拒绝赴日旅游的运动不断扩散，导致赴日游客减少，面对这一情况，日本地方自治团体近日接连访问韩国，希望相关航空公司能维持赴日航线和航班。 6日，据航空业界透露，日本3个地方自治团体的相关人士于上月末访问韩国，并拜访了韩国廉价航空公司(LCC)首尔航空和国内主要旅行社，会见了公司高层等。访问韩国的日本地方自治团体包括香川县高松市、鸟取县米子市、富山县等，都是首尔航空的通航地。据悉，地方自治团体负责人要求首尔航空维持航线并加强相关合作。首尔航空相关人士说：“虽然与投入航线地区地方自治团体相关人士的交流是定期进行的，但考虑到韩日关系恶化的情况，此次双方对相互合作方案进行了更深入的讨论。日本方面非常担心游客剧减的可能性。”首尔航空17条航线中，有12条飞往日本地区，销售额一半以上发生在日本航线上。 据悉，不仅是首尔航空，济州航空和易斯达航空等廉价航空公司也于上月与日本地方自治团体负责人进行了洽谈。 据仁川机场公社统计，周末的2日至4日，通过仁川国际机场前往日本的旅客总数为10.7726万人，与去年同期相比减少了1.1063万人。 由于飞往日本的旅客减少趋势不妙，国内航空公司正在缩减航线。德威航空公司决定中断务安∼大分、大邱∼熊本、釜山∼佐贺等航线的运营，易斯达航空公司也将于下月停止釜山∼札幌/大阪航线的运营。大韩航空和韩亚航空也计划以变更投入日本航线的机型的方式进行应对。

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