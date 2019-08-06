美中贸易战席卷金融市场……陷入双重困境的韩国经济. August. 06, 2019 07:42. . 由于担心美国和中国的贸易战再次爆发，包括韩国在内的亚洲金融市场出现了动荡。韩国kospi指数昨天下跌了2.56%，kosdaq指数暴跌7.46%，跌破了600点大关。美中贸易纷争加上日本经济挑衅，韩元兑美元的汇率时隔3年5个月创下最高值等，未能避免弱势局面。 不仅是韩国，中国、日本、台湾等地的亚洲金融市场都出现了动荡。日本日经225指数下跌1.74%，中国、台湾、香港等地的股市也全部暴跌。外汇市场的变动幅度也很大。人民币兑美元11年来首次突破市场心理支撑线7元比1美元，日元则大幅升值。由于经济不稳定，原材料价格急剧下降，但被认为是安全资产的黄金、美元、日元等的价格却暴涨。 最大的原因是，一度处于平稳状态的中美贸易争端再次被浇油。美国总统特朗普本月1日宣布，将从下月开始对价值3000亿美元的中国输美产品加征10%的关税，中国则将责任归咎于美国，并预告将予以报复。如果实行10%的关税，实际上进口到美国的大部分中国产品的关税都会上涨。美国的纽约股市也在那之后下跌，在太平洋彼岸的亚洲市场掀起了更大的旋风。 由美国主导，引领中国、欧洲、日本等多个国家发展的自由贸易体系，因特朗普政府的“美国优先主义”而受到威胁。强国之间的经济、技术、外交安保等霸权斗争，使世界贸易秩序的模式正在发生变化，经济的不确定性也在逐渐增大。 贸易依赖度高的韩国必然会受到世界经济及贸易版图的影响。随着中美贸易争端的长期化和起伏加剧，世界贸易就会萎缩，经济就会动摇。尽管美国目前经济形势良好，但美国仍然降息，而且最近中国人民币的贬值也较为明显，两个大国之间的汇率战也令人担忧。在警惕金融市场混乱的同时，应通过稳定运用经济政策和加强产业竞争力等措施，应对国内外危机状况。

한국어