李舜臣、元均、崔明吉. August. 06, 2019 07:43. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. 在漆川梁海战中，元均的朝鲜水军全军覆没。直到今天，只要一听到元均这个名字，很多人都会感到愤怒。分析这场战斗，元均的战术不无失误。不，他的盲目指挥近乎无能，完全卷入了倭军的节奏和战术之中，被他们玩弄于手掌中。但是，要为这场败仗负责的人，然而并没有为此承担责任的人更多。首先是当时的业余战术家们、便乘舆论的政治人士、官僚们。这一事件的起因是门外汉的二分法：“陆军是倭军强，水军则是我们强。”因此有人开始煽动说，如果水军出去攻陷釜山浦，战争就会结束。 李舜臣和他的舰队毫不动摇。战术的首要原则是在我有利的地方战斗。因此，我不能保证我在这里获胜，就一定能在那里胜利。李舜臣忠实于这一原则，主张不能攻击釜山港。虽然创造朝鲜水军传说的人是李舜臣，但煽动家们开始指责说：“可以胜利，马上就能结束战争，但他就是不愿意行动。”宣祖也加入这一论调，李舜臣被解职，悲剧开始了。元均战死，但靠嘴巴战斗的人们连悔过书都没有留下。 历史会可怕得重演。越是简单明了的错误，越是可怕的重复。40年后的南汉山城。随着清军围城的压力越来越大，朝鲜陷入了山城沦陷或不得不投降的境地。于是，一些官员开始主张，导致这一切的人就是崔明吉，应该把他杀掉。崔明吉犯了什么罪？其罪名是主张与清国和亲，阻止军事行动，夸大敌方战力，降低军事士气。也就是说，如果以更加团结、更强的精神力去战斗，就能击败清军，但崔明吉主张讲和，结果搞砸了。历史还会重演。我安慰自己，多亏了这些，我才能以历史学家的身份生活下去。

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