“因为无时无刻鸣叫的蝉，所以没办法入睡”. August. 06, 2019 07:42. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 有一位与今年夏天的酷暑、热带夜一起来到我们身边的客人。它就是蝉(别名知了)。根据气象厅的季节观测，上个月19日，首尔开始传来蝉的初鸣。当天白天最高气温达到了35度。与格外炎热的去年相比，晚了4天。 夏天听到蝉鸣是必然的现象，但近年来蝉鸣不分昼夜，鸣声也越来越大。因为，原产于东南亚地区的蚱蝉(照片)进入21世纪后，以市中心为中心迅速扩散。与一般在27度以下气温环境活动的鸣蝉不同，蚱蝉在27度以上时以75~95dB(分贝)鸣叫。这远远超出了居住地区的噪音标准(每周65分贝，夜间60分贝)。 蝉声在市中心更加肆虐。这是气候变化和城市热岛现象、热带夜造成的结果。梨花女子大学生态科学系教授张怡权(音)解释说：“30多年前还很难看到蚱蝉。在首尔汝矣岛和盘浦、蚕室等很久以前就发现其踪迹，后来其踪迹主要在行道树丰富，高楼大厦很多，出现热岛现象的市中心被发现。”特别是由于即使日落，最低气温也维持在25度以上的热带夜现象和路牌和路灯光线较多，最近几年间蝉不分昼夜地鸣叫。 蚱蝉和鸣蝉可以通过叫声来区分。据环境部介绍，鸣蝉的叫声多在气温相对较低的凌晨4~9点出现。雄性“嗡嗡~嗡嗡~”有节奏地向雌性发起信号。相反，在高温下更加肆虐的蚱蝉则“齐一一一~”烦躁地鸣叫着。人能听到的可听音带频率为4-6千赫兹，鸣蝉的叫声为4千赫兹，蚱蝉鸣声为6千赫兹，被认为是噪音。 最近，继蚱蝉之后，鸣蝉也很有可能适应了高温。张教授解释说：“随着气温的升高，有些地方很难看到鸣蝉的踪迹。但是在首尔出现热岛现象的地区，不仅是蚱蝉，还出现了很多鸣蝉，正在对(鸣蝉)是否适应了变化的气温进行研究。”实习记者 崔慧胜 德成女子大学政治外交系毕业

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