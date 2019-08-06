安秉勋获PGA温德姆锦标赛第三名. August. 06, 2019 07:42. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在15号洞(5杆)，安秉勋(28岁•照片)的开球进入了球道右侧树林。宣布“Unplayable((高尔夫球中不能打的球)”的安秉勋被罚1杆抛球。结果，第4杆才将球送上果岭，但10米多远的保帕推杆失败，遗憾吞下柏忌。从第一轮开始的安秉勋的“无柏忌行进”在第69洞被终结。 前三轮一直保持领先(包括并列领先)，在第四轮以一杆之差落后J T•波士顿(美国)的情况下出现的这个失误，无疑是致命的。安秉勋在16号洞(3杆)击出小鸟球，将差距再次缩小至1杆，但在18号洞(4杆)再次因开球失误吞下柏忌，最终未能追上。 5日，安秉勋在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒的莎草原野乡村俱乐部(70杆)结束的美国职业高尔夫(PGA)巡回赛温德姆锦标赛上，以总杆低于标准杆20杆共260杆的成绩名列第三。在PGA巡回赛上仅取得3次亚军的他，试图在本次大赛上获得职业生涯的第一个美巡赛冠军，但因后劲不足而未能实现。冠军被在本次大赛中没有犯下1个柏忌的波士顿(总杆低于标准杆22杆)获得。波士顿成为PGA巡回赛上45年来首位实现72个洞无柏忌夺冠的球员(上一次实现该成就的是1974年的李-特维诺)。 安秉勋说：“没想到用挖起杆打的球飞得那么远。运气也没有站在我这边。我最遗憾的是在15号洞吞下的柏忌。”尽管如此，安秉勋还是决心重新出发，“带着本周留下的美好回忆，以从季后赛开始重新开始的心态去打比赛。”联邦快递杯排名靠前的125名选手参加的季后赛第一轮比赛(北方信托锦标赛)将从8日(当地时间)开始。安秉勋目前的联邦快递杯排名是第第57位。

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