这个时期…日本女歌手的K-POP出道热潮. August. 06, 2019 07:43. by 林熙允记者 imi@donga.com. 虽然韩日关系急剧僵化，但日本歌手在韩国市场的出道和活动仍在继续。特别是女歌手们正接连发起挑战。 日本女歌手鲁安(RUANN)上月31日发行了出道单曲《BEEP BEEP》，开始了在韩国的活动。韩语和日语版本同时在两国发行。她曾经效力于日本著名企划公司“TOY'S FACTORY”，是一名创作歌手。此前，她通过翻唱防弹少年团、Black Pink、Twice等K-Pop偶像组合的作品聚集了人气。 之前2月在韩国国内出道的寺本来可(YUKIKA)也在上个月发行了新曲《我喜欢你》，重新开始了活动。寺本来可作为韩日合拍的电视剧《偶像大师：KR-追逐梦想》中的剧中组合“Real Girls Project”的成员为人所熟知。在日本她曾以模特和配音演员(声优)的身份活动。 Lovelyz女团所属的中坚企划公司Woollim娱乐公司将于7日公开新人女子组合“火箭重击”。上个月末最后一名成员，日本人高桥朱里(音)的加入成为了话题。女子组合“Honey Popcorn”也于上月在韩国市场发行了新专辑。五名成员全部都是日本人。 在歌坛，拥有日本成员的Twice和IZ*ONE在韩日两国最近人气飙升，这被认为是引领日本女歌手出道热潮的原因。对席卷世界市场的K-POP十分向往的日本歌手剧增，再加上去年Mnet播出的《Produce 48》，韩日企划公司间的交流和日本歌手的韩国行也加快了。 帮助日本歌手进军K-POP的企划者们预测两国关系的余波暂时不会对大众文化造成太大影响，但是正在密切关注情况，紧张地进行着。帮助鲁安管理国内业务的聚光灯公司代表金民锡(音)表示：“从今年年初开始策划，发行日期早就定好了，而且这是针对夏天的歌曲，所以按照计划进行发表。鲁安通过看韩国综艺节目自学韩语，听着韩国歌手的音乐长大，最终凭借与韩国工作人员合作的歌曲实现了梦想般的出道。希望大家关注16岁小歌手的音乐本身。” 只是宣传和活动并不容易。寺本来可所属经纪公司Estimate的理事李大贤(音)表示：“在推出新单曲时，由于担心事情闹大引起误会，所以一直克制进行活动。寺本来可非常喜欢韩国，活动意志也非常强烈。抱着长期活动的想法，正在寻找应对方案。”Honey Popcorn方面的一位有关负责人表示：“成员们上月初只完成了新专辑的发行推介会和粉丝见面会，然后就返回了日本。今后的活动计划还没有确定。” 歌手兼制作人尹钟信5日表示，上月与日本歌手竹内美宥合作制作的音源作品延期发行。他当天在Instagram上写道，“日本政府和右翼的妄言开始出现，事态急速恶化，月刊《尹钟信》(月刊单曲发行节目)经过很多考虑，最终推迟了这首歌的发行，并约定在今后合适的时间发行。” 竹内美宥是日本人气偶像组合“AKB 48”出身，出演《Produce 48》后，一直在尹钟信带领的企划公司MYSTIC STORY准备出道。 网络杂志《Idology》的主编米秒(音)表示：“日本女性偶像有很多撒娇和可爱的形象，与男性偶像相比，因此一直以来她们在韩国市场非常稳定。但是，很难预测抵制运动等反日情绪会发展到何种程度。我们担心国际局势会影响到文化层面。”

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