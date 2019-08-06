文在寅总统：“将通过南北经济合作的和平经济紧追日本”. August. 06, 2019 07:42. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统就日本的出口报复措施表示：“经历此次事件后，再次确认了和平经济的迫切性”，“日本经济比我们更具有优势的是经济规模和内需市场，如果韩朝间的经济合作能够实现和平经济的话，我们一下子就能追上日本。” 文在寅5日在青瓦台举行的首席秘书和助理会议上表示：“日本绝对阻挡不了我国经济的飞跃。”这是文在寅总统首次就7月1日开始的日本报复措施提出，将南北经济合作作为解决方案。 他还说：“这将成为培养我们走向经济强国意志的催化剂”，“我们应该冷静地审视自己，将此次事件作为使韩国实现新飞跃的契机。我们不仅要克服日本的贸易报复，还需要超越日本经济的更大眼光和非常觉悟。”

한국어