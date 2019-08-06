“特朗普的种族歧视言论助长了犯罪”，枪支惨案引发特朗普的严重责任论. August. 06, 2019 07:42. by 常驻华盛顿记者 李正恩、常驻纽约记者 朴龙 lightee@donga.com,parky@donga.com. 接连发生的枪击事件使美国总统特朗普受到越来越多的批评。因为有人指出，特朗普总统的种族歧视言论助长了白人优越主义者的“憎恶犯罪”。特别是，特朗普总统在3日埃尔帕索惨案发生之后，还在新泽西州的一个高尔夫球场内的事实被曝光，受到了更大的批评。枪支问题成为明年美国大选主要争论点的可能性也在增加。 ○俄亥俄惨案凶手也是白人男性 据美联社等媒体报道，4日凌晨发生在美国中部俄亥俄州代顿的枪击案，嫌疑人是24岁的白人男子康纳•贝茨。警方在案发不到一分钟就将其击毙，但死者多达9人（不包括嫌疑人），27人受伤。值得一提的是，死者中还包括贝茨的妹妹梅根（22岁）。警方说，贝茨在网上订购了枪支，作案时还携带了大容量备用弹夹，至少有100发子弹，他还穿戴了防弹衣、护耳具等。这表明贝茨从一开始就想制造大量杀伤事件。 他是戴顿东南的贝尔布鲁克人，2017年在戴顿的一个社区学院学习心理学，但不久就辞职了。虽然在麦希干饮食连锁店“其泡里”等工作，但没有确切的职业。一些媒体认为，他的犯罪动机可能是与妹妹的矛盾在起作用。但确切的作案动机尚未查明。 ○爆发的特朗普责任论 3日发生在南部得克萨斯州埃尔帕索沃尔玛的枪击事件截至目前已造成20人死亡、26人受伤。特别是，随着嫌疑人——21岁的白人男性帕特里克•克鲁西尔斯以西班牙裔移民为目标的证据不断涌现，人们对种族矛盾的忧虑也日益增加。《华盛顿邮报》等主流媒体和在野党民主党猛烈抨击说，总统接连发表的种族歧视言论引发了此次事件。特朗普总统上个月14日向民主党有色人种的4名女议员高喊“回到你国家”。同月底，他指责黑人占多数的马里兰州最大城市巴尔的摩是“老鼠沸腾的巢穴”。 来自埃尔帕索的民主党总统竞选人、前众议员贝托•奥罗克在参加美国有线电视新闻网（CNN）节目时，被问到“你认为总统是白人优越主义者吗？”时回答说：“是的。他在公开煽动（白人优越主义）。”另一名候选人、印第安纳州南本德市市长皮特•布蒂奇也表示：“白人优越主义恐怖分子会觉得（攻击）得到了总统的批准。”前联邦调查局局长詹姆斯•科米对《纽约时报》说：“总统要做的，应超越用推特表达哀悼的水平。”他严厉地抨击道：“总统要停止煽动和利用种族主义能量。” 也有分析称，白人优越主义者的“自生恐怖”正在走向集团化、组织化。前国土安全部助理部长朱丽叶•凯姆当天对《华盛顿邮报》说：“‘独狼’正在集团化。这是对美国的重大恐怖威胁。”据《华盛顿邮报》报道，仅在2018年一年里，牵涉美国国内右翼极端分子的杀人犯罪案件就至少有50起。这是自1995年以后23年来的最高数字。 特朗普总统4日通过推特详细介绍了联邦政府的应对情况，似乎在保护自己。他谈到，他已下令所有官方机构降半旗，并声称：“这起事件是懦夫们的行为。我们将和所有谴责仇恨犯罪的人站在一起。”白宫代理办公厅主任米克•穆尔韦尼也在接受美国广播公司（ABC）电视台采访时表示：“这是（精神上）生病的人制造的可怕事件。不要把惨案政治化。”

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