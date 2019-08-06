“航空-旅游行业因日本方面的报复立马遭受直接损失”. August. 06, 2019 07:42. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 有预测称，因日本方面的出口限制，受冲击最大的行业是精密机械，重厚长达(流通业用语，与“轻薄短小”对应)产业“车•化•铁”(汽车•化学•钢铁)初期虽然很困难，但生存竞争力相对较高。 据5日收集各证券公司的主要产业分析资料的结果显示，随着机械行业出口审查变得复杂，以被指定为战略物资的品种为中心，在零部件采购上将面临困难。KB证券表示：“去年我国对日本的机械类出口额为77.6亿美元，进口为222.7亿美元，是具有代表性的贸易收支不均衡产业。机床电脑数控(CNC)套装产品不允许出口，机床生产本身也变得不可能。” 有分析称，汽车、化学、钢铁产业领域将战胜日本出口限制措施，反过来对日本造成打击。SK证券预测称：“相关领域对日本的依存度很高，但大部分技术壁垒不高，因此可以替代。”也就是说，从中长期来看，对日本零部件的需求将减少。只是，也有人担心环保汽车、无人驾驶车难免会受到伤害。 有评论认为，银行等金融业的前景有些模糊。因为虽然日资比重较低，仅为2%左右，但由于金融业的特点，即使是出口限制引发的小问题，其挥发性也会增强。Kiwoom证券公司表示：“但如果外国投资者抛售股票和债券，外汇流动性可能会恶化，因此还不能掉以轻心。” 证券公司预测说，航空、旅游行业或将立马遭受直接损失。也就是说，赴日旅游需求下降，业绩难免受到冲击。

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