日本阻止展示少女像，德国则是寻求波兰的宽恕并营造悼念场所. August. 05, 2019 07:41. . 在韩日矛盾愈演愈烈走向极端的情况下，日本国际艺术节爱知双年展上展出的“和平少女像”受到日本政府和右翼势力的压力，从昨天起被迫中断展出。这是在日本官房长官菅义伟施压两天之后。他当时表示：“对于（此次艺术节）交付补贴的决定，将确认事实关系，进行适当应对。”名古屋市市长河村隆之也施压说：“（少女像的展示）是对日本国民之心的践踏。”从中可以看出安倍晋三出任首相之后日本社会急剧右倾化的侧面。 看着否认历史事实的日本政府和右翼势力的蠢蠢欲动，遭受殖民统治的受害国和受害者们自然会想起过去的噩梦。但是，日本外务副大臣佐藤正久2日出席某电视台节目，就文在寅总统“对于加害者日本贼喊捉贼地扬言的情况，绝不坐视不管”的发言表示：“说出‘盗贼反而厚颜无耻’这种没有品味的话，非常奇怪。这是对日本的无礼行为。”针对对方国家首脑的粗话虽然超过了外交上的限度，但令人担忧的是，日本国内的嫌韩情绪和刺激韩国国内反日情绪的发言。 与显现这种倒退的历史认识和步伐的日本不同，德国正在对过去的战争犯罪进行反省。德国外长海科•马斯1日在波兰出席华沙起义75周年纪念仪式时向波兰人民道歉说，“我来这里是为了求得波兰人民的原谅”。两国还同意在柏林为波兰遇难者建立悼念场所。同时，马斯还强调，“欧洲的共同的认同感是综合我们的各种历史、记忆和经验时才能完成”。日本也应该铭记，如果一心想着要抹去过去侵略的历史，就无法书写东北亚的新未来。 安倍晋三首相上台后，拒绝接受承认日本政府参与日军慰安妇问题的1993年河野谈话，拒绝接受承认殖民地统治和侵略的1995年村山富市谈话，令韩日关系的进展一切回到原点。要知道，如果不能直面加害的历史，不进行反省，只想重新书写东北亚的秩序，只会增加邻国对日本的警戒心和背叛感，而这种企图将会受挫。

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