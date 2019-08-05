考验给予的幸福. August. 05, 2019 07:41. . 很多时候，看似痛苦的考验，其实都是意外的好事。——奥斯卡•瓦尔德 数年前我经历了巨大的失败。在江南中心地带运营的颇具规模的餐厅，连日来挤满了顾客和艺人。贪欲冲到了顶点。有一天，我摔倒在地。为了调整身心，我度过了几年时间。 我能清醒过来，是因为完全依靠我生活的小女儿。重新开了饭馆。这是唯一会干的事情。位置不好，是几年来到处房屋空置的地下商场的一个角落。几乎不需要保证金，只需要支付真正低廉的租金即可，于是摊开4张桌子开始做生意。 于是，在行人最多的上午8时，为了宣传店铺而用成本价销售凌晨开始准备的饭团，广而告之了新开的店铺。还用胶带到处偷偷地张贴了在家打印的A4广告宣传单。 这样的努力是否发挥了作用？一位来店里的白领在博客上写下了关于我们店铺的文章，哽咽着读了几遍，这是我一生难忘的回忆。 在地下商场角落的店铺里，顾客们摇动着葡萄酒杯吃饭的样子，让行人们回味无穷。4年后的今天，从地下开始的乙支路店铺取得了不错的业绩，规模扩大到了地上。在麻浦和光化门也开设了店铺，目前正在准备4号店。可以自豪地说，自己正在打造餐饮业的“热点”。 人生中的失败，引出了紧迫感，反而带来了干劲和执行力，而这种主动的应对又带来了全新而宝贵的经验。日常的小事也让人回味，感受感恩。考验给我带来了从未领悟到的生活幸福感。忽然想起，如果没有当时的失败，现在的我会是什么样子？

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