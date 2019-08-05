照亮夏夜的灯光庆典. August. 05, 2019 07:41. by 忠州=柳润钟 文化专门记者 gustav@donga.com. 夏天，夕阳失去了最后一道光，凉爽的晚风掠过耳边。天空中开始出现了比繁星更灿烂的光芒。孩子们呐喊着向前跑去。去年4月，位于忠北忠州市南汉江边，弹琴台东侧的世界武术公园用地上，占地约14万平方米(约4.3万坪)的“光的世界”忠州灯世界开馆。8月的第一天晚上，记者来到这里。 走过释迦塔与高丽青瓷的形状的正门，把香榭丽舍大道和埃菲尔铁塔形象化的‘法国区’吸引了人们的眼球。目光自然地转向左侧巨大的教堂模样的造型物。这就是忠州灯世界的象征—意大利区的光源(luminarie •照明建筑)。这座令人联想起哥特式风格的壮丽的“光之教堂”高27米、长约100米，约30万个LED(发光二极管)灯泡发光，是世界上最大的光源。 “哇，这得拍下来！”亲切地交谈的家人、朋友、恋人开始增多。每个人都忙着上传到社交网络服务(SNS)或给朋友拍照。孩子们穿梭在大树形状的巨大造型物和照明之间，设有悬索桥和滑梯的“生命之林”之中，欢呼起来。 紧接着，场内广播通知了灯光秀的开始。在草坪广场上设置的观众席上，不知不觉间已经坐满了人。到了晚上8点，意大利区的Luminarie随着音乐响起变成了华丽的颜色，开始展开光和节奏的表演。孩子们蹦蹦跳跳地跟着音乐跑。表演一结束，便响起了介绍的语句。如果用短信发送申请曲，就会播放。手牵手的恋人们的眼神非常耀眼。“我们点什么歌？” 即使是漫长的夏夜，当天也感觉格外短暂。将泰姬陵形象化的印度区、模仿莫斯科红场瓦西里教堂的俄罗斯区，其华丽程度不亚于意大利区。 忠州灯世界代表李元镇(音)表示：“计划从11月29日至明年1月期间举行亚洲最大规模的圣诞庆典‘SuperChristmas Korea 2019’。”届时将展示5000余组参赛队伍亲自出品的照明圣诞，场面会十分壮观。仅总奖金就达3亿韩元。李代表表示：“海外侨胞和新居民组等申请队伍已超过1000支。” 开馆时间下午6时至11时。10点之前入场。票价1万韩元(忠州市民，青少年以下8000韩元)。

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