“韩国家电超赞”，三星-LG横扫美国消费者评价榜. August. 05, 2019 07:37. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星电子和LG电子的洗衣机、冰箱等生活家电在美国权威市场调查机构JD Power的消费者满意度评价中包揽了9个部门的第一名。三星在洗衣机，LG在冰箱领域获得了特别好的评价。 4日，据电子业界透露，JD Power以最近1年间购买洗涤及厨房家电的消费者为对象，对各品种的满意度进行了调查，结果显示，三星电子在9个部门中5个部门都排名第一。在滚筒洗衣机、全自动洗衣机、烘干机、独立式烤箱、超程微波炉等产品方面，消费者满意度也高居榜首。今年上半年，三星电子在美国洗衣机和烘干机市场的占有率分别为21.1%和20.7%，同时排名第一，呈现出上升趋势。 LG电子在洗碗机、双开门冰箱、法式门冰箱、普通冰箱等4个品种中占据了第一位。值得一提的是，LG电子包揽了三个冰箱部门的第一名，在厨房家电板块中表现强势。LG电子北美地区代表副社长赵柱完(音)评价说：“在全球品牌竞争激烈的美国家电市场，LG电子的差别化产品和技术力得到了认可。”JD Power成立于1968年，是每年对汽车、厨房•洗涤家电、医疗保健等进行消费者满意度调查的权威营销公司。

한국어