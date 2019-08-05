日本狂奔，美国沉默……三角安保出现动摇. August. 05, 2019 07:38. by 韓相準, 韓基渽 alwaysj@donga.com,record@donga.com. 因日本决定把韩国从“白色清单”中除名而引发的韩日矛盾，最终动摇了1953年6•25战争后持续至今的韩美日三国安保互助体制的基础。美国一直将韩美同盟视为“核心轴（linchpin）”，将美日同盟视为“基石（cornerstone）”，采取了以此对抗中国和俄罗斯扩张的东北亚战略，但以日本的经济报复措施为契机，其基本形态开始出现涣散。 韩国外交部长官康京和2日在泰国曼谷与美国国务卿迈克•蓬佩奥和日本外相河野太郎举行韩美日三国外长会谈时表示：“《韩日军事情报保护协定》问题在韩美日安保合作中占有相当重要的地位”，“事到如今我们只好把所有一切放在桌上予以考虑。”据悉，蓬佩奥对此并未做出任何反应。韩国政府相关人士表示：“没有立即作出答复。如果（蓬佩奥国务卿的反应）就是无言，难道不可以解释为这是相当严重的反应吗？”此外，韩国军方正在考虑在本月之内实施独岛防御演习的方案。一段时间以来，因为顾及对韩日关系可能带来的影响，韩国中断了这一演习。虽然其意图是表现出守护领土的意志，但其中包含了在与日本的矛盾局面中明确战线的意思。 韩国政府接连提出安保问题，是为了向美日两国传达信息，确认“日本是否还是韩国的友邦，是否有意维持韩美日三国互助体制？”韩国国家安保室第二次长金铉宗2日表示：“日本在我国构建和平进程的过程中，没有提供帮助，而是制造了障碍”，毫不留情地抨击，也是与此一脉相承。这是想用“韩美努力解决朝鲜核问题，日本没有成为助力”的逻辑打动白宫。 关键是美国的态度。首先，就韩日军事情报保护协定而言，华盛顿朝野认为“不能走向废除”的舆论正在扩散。但据悉，这是1965年韩日建交以来，“核心轴”和“基石”首次发生激烈冲突的情况下，白宫尚未表现出积极介入韩日两国纷争的意愿。对此，一名外交消息灵通人士表示：“美国总统特朗普至今还在关注日本首相安倍晋三的暴走会持续到什么程度”，“随着时间的推移，韩美日三国互助这一美国东北亚核心安保战略可能会动摇，因此特朗普不会一直沉默下去。”另一名外交消息灵通人士建议：“应该动员所有外交资产，让美国认识到，日本的经济挑衅是超越经济、动摇安保格局的危险选择。”

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