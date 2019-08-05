郑现伤愈复出后立即获得冠军奖杯. August. 05, 2019 07:38. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 因伤病原因离开赛场好一段时间的韩国网球招牌选手郑现(23岁•韩国体育大学•第166位•照片)以挑战者大会冠军宣告了自己的成功复出。 4日，在中国四川省成都举行的男子职业网球(ATP)成都国际挑战赛单打决赛中，郑现以2比0(6比4、6比3)战胜杉田佑一(31岁•日本•197位)。这是他自2017年1月在美国夏威夷州举行的体育大师毛伊锦标赛后，时隔2年零6个月再次获得挑战者大赛的冠军。评价此次夺冠获得110个排名积分的郑现，在5日公布的世界排名中有望上升至140位左右。 挑战者大赛的等级比巡回赛低，主要由世界排名100位到300位之间的选手参加。郑现去年在大满贯赛事澳大利亚网球公开赛上闯入四强，世界排名一度升至第19位，但郑现目前的水平并不高。但今年2月在荷兰鹿特丹举行的ABN AMRO世界锦标赛后，因腰部受伤未能参加比赛的他被评价为适合寻找实战感觉和自信心。 郑现将在5日在日本开幕的ATP四日市挑战赛上再次检验自己的实力。此后，如果身体没有问题，他计划参加在加拿大温哥华举行的挑战赛，然后参加本月末开幕的本赛季最后一场大满贯赛事—美国公开赛资格赛。

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