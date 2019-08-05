从不光彩的“逃兵犬”变成国民英雄的达官. August. 05, 2019 07:38. by 張基祐 straw825@donga.com. “系着军犬绳走在前面的‘达官’突然坐到原地，采取‘报告动作’的那一刻，我产生了‘啊，赵恩努里就在附近’的想法。” 隶属陆军32师团机动大队的朴尚镇(44岁•晋升预定)元士(即一级军士长)忠北清州的一座荒山中发现了失踪10天后奇迹般地生还的女中学生赵恩努里(14岁，音译)，并将她背下山,。朴元士4日表示：“一般军犬在完成搜查任务后作为补偿会给零食或让它们玩球游戏，但是那天情况紧急，所以就这样下来了。把赵某交给119急救队后，才抚摸达官的头，为其做肌肉按摩，并表扬它。” 最先找到赵某痕迹的军犬达官获得了“英雄犬”的称号。 达官是一只雄性牧羊犬，今年7岁，被赋予肩号(13-***)，其主要任务是在大范围地区找人。达官在2013年11月被分配到机动大队后，与朴元士结下了不解之缘。 朴元士说：“除周六、周日外，达官每天都要进行4个小时左右的高强度训练。此次任务之前，它曾在2016年5月27日、28日在忠南天安和牙山一带进行过失踪者搜索侦察任务。”达官平均体重在38公斤左右，每天吃700克饲料，与军人一起进行行走训练、自律•区域搜索、对抗军探索登山训练等。 找出赵某一跃登上国民“英雄犬”宝座的达官也曾是“逃兵犬“。2014年2月28日，达官前往位于江原春川的第一军犬教育队接受补充教育的途中，在中部高速公路上破除军用卡车的铁丝网后逃跑，第二天在曾坪出入口附近的野山被擒获。 达官的英雄事迹传开后，虽然有一部分人主张“应该进行一级特别晋升”，但实际上这是不可能的事。32师团公报政训参谋(中校)李承镇(音)表示：”因为达官没有军衔，所以不可能进行特别晋升。为了表彰此次任务的完成，正在讨论授予奖状等方案。” 据悉，目前在忠北大医院住院的赵某正在迅速恢复。院方表示，“因脱水而减弱的肾功能等都已恢复正常，目前可以吃些米汤和粥。”预计最快本周内就能出院。正在调查赵某失踪事件的清州上党警察署计划待赵某康复后立即调查其迷路经过等。

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