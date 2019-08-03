日本践踏自由贸易……要坚决应对，也要开辟妥协之路. August. 03, 2019 07:28. . 如同预告的那样，日本在昨天的内阁会议上通过了将韩国排除在出口程序简化对象国“白色清单”之外的出口贸易管理令修订案。如果修订案在7日颁布，从28日开始实行，那么上个月从半导体等3种项目开始的出口限制对象将扩大到除食品和木材以外的所有领域。强化管制的日本战略物资有1194种，其中影响较大的有159种左右。日本内阁作出决定后，文在寅总统立即召开临时国务会议，表示“将坚决采取应对日本不当经济报复措施的相应措施”。韩日关系迎来了自1965年建交以来的最糟糕局面。 日本此举是对世界自由贸易秩序的正面挑战。贸易武器化是推翻错综复杂的世界分工体系的卑劣行为。第二次世界大战以后，美国主导的国际体制在追求自由贸易的同时，对共产主义国家严格控制了核武器、导弹、生化武器和常规武器的出口。因此，从20世纪70年代末开始，韩国和日本等29个国家加入将此具体化的四大体制，相互简化出口许可，这是和“白色清单”相似的制度。此前，在加入四大体制的29个国家中，没有一个国家被排除在“白色清单”之外，韩国却成了第一个被从这一名单中删除的国家。 日本把韩国对战略物资出口管制不好作为排除在“白色清单”之外的理由，这是毫无根据的无理取闹。韩国在战略物资出口管制方面比日本更为严格，这是众所周知的事实。像这样为了实施经济制裁，牵扯毫无关联的安全逻辑，完全是牵强附会。这就是安倍晋三政府必须立即撤回此次内阁决定的原因。 昨天韩日股市大幅下跌，反映了市场对两国经济的担忧。韩日矛盾加上美国向中国追加征收10%关税的消息，韩国kospi指数在7个月内跌破2000点，日本日经225种股票指数也暴跌多达2.11%。政府应该与企业紧密合作，制定短期内可以代替日本零部件的替代品对策，同时在中长期通过研究开发和税制支援等加快必需材料的国产化步伐。 政府的应对应该是战略性的。批判安倍政府决策不当的舆论战，应该更加坚决地、原则性地展开，同时也不要停止启动各种渠道的外交努力。这是软硬兼施的双轨战略。“白色清单”除名决定，在公布后有3周的宽限期。根据情况，时间可能会延长，因此应该避免采取阻止外交协商出口的极端强硬政策。最终还要考虑到通过韩日两国首脑之间的谈判收拾局面的最后方案，慎重地进行情况管理。韩日两国乃至全世界瞩目的文在寅总统8•15光复节纪念词和10月日本天皇德仁的登基仪式等，都有可能成为主要关口。 一度与韩日矛盾保持距离的美国似乎有意积极出面进行仲裁，这对韩国来说是一个积极的信号。日本虽然在此次内阁会议之前拒绝了美国的“冻结现状协定（standstill agreement）”提议，但如果美国提出追加仲裁提议，日本也很难一味强硬到底。 越是这样，在韩国国内，越是不能自己内部展开消耗战，表现出敌前分裂的态势。虽然对外信息要尽可能用一个声音说话，但青瓦台和政府应该克制用“亲日-反日”的二分法来判断健全的对策。特别是，自去年10月大法院作出强制征用赔偿判决后，韩国政府一直采取“不能干预司法部的判决”的立场，因此，有必要认真研究是否有日既不破坏原则、又能谋求对策的方案。 执政圈部分人士提出废除《韩日情报保护协定》，这一筹码应该谨慎处理。在朝鲜接连发射导弹、远程炮挑衅，中国和俄罗斯侵犯韩国天空，东北亚安全格局发生动摇的情况下，《韩日情报保护协定》起到了连接韩美日三角安全合作的纽带作用。美国比日本更重视加强韩美日安保合作。虽然这是为了应对日本的无理挑衅而施加压力，但韩国应该深刻地审视一下，将经济问题与安保问题联系起来，跟随用经济报复外交问题的日本方式的做法，是否符合长期国家利益。

한국어