广播和数字的力量. August. 03, 2019 07:28. by 申武庆记者 yes@donga.com. 电视媒体的竞争力来源于收视率。天天接受“成绩单”，打实战，只有“干得好的家伙”才能生存下来，形成实力本位的组织文化。一般人只知道家庭收视率的情况很多。在电视台，不仅以具有购买力的人口为对象，还通过目标收视率、到达率(观众流入率)和平均收视时间比率(观众看节目分量的多少)等细节项目，详细了解观众的动向和喜好。 近年来，随着信息技术的发展与广播相结合，在收视形态的测定上发生了革命性的变化。最简单、最具有象征意义的变化是YouTube上的“喜欢”按钮。这个按钮和回帖是制作者和观看者之间的直接联系，即对话渠道。以前，很难见到创作者和观众直接见面沟通。 具有更高层次和“破坏性”力量的变化是大数据的使用。数字技术可以实时处理频道移动、跨越场面等观众形态和包含其理由的大规模数据。其结果是，突破了由于费用和时间问题，只能利用取样而不是全数调查(complete enumeration)的现有收视率调查方式的限制。专家将大数据技术的特点概括为“4V”。即大容量(Volume)和快速(Velocity)、数据的多样性(Variety)、新价值(Value)。 大数据的使用已经借助Netflix、亚马逊、YouTube等在线视频服务(OTT)等企业逐渐成为现实。被评价为走在该领域最前沿的Netflix制作了在世界上最早利用大数据的电视剧《纸牌屋》。Netflix团队分析了观众喜欢什么样的演员和题材、想重看什么、在哪些场面中会停止观看等。接着以同样的方式推出《十三个原因》(13 Reasons Why)和《超胆侠》(Daredevil)等电视剧。 Netflix还引入了“A/B Testing”方式，即，将主页设计、选择按钮形状等与广播相关的所有东西制作成A和B两种套餐，比较业绩后做出决定。通过这种方式，节目收视率比以前提高了20~30%。 这些方式迟早会被广播局和节目制作公司等现有事业者采用。因为现在任何人都可以通过点播型视频(VOD)等数码内容物收集数据。数据革新最终会带来节目水准平均提高的积极结果。 当然，肯定也有人不同意。也可能有人会反驳说，广播等艺术不是机械数字，而是来自人类的感性和天才性。 但是这样想会怎么样呢？我认为，包括广播在内的交流的本质是自我和他我的区分。 沟通是将我的意思传达给你的过程。如果通过数据分析，知道我和你是不一样的，同时知道别人想要的东西，这样是不是能更有效的交流和制作出高质量的内容？ 另外，广播从基本来说属于群众艺术。要理解大众的感性，一起呼吸。在这种背景下，我觉得从事广播工作的人，不应该忘记“看眼色”。因为要不断地读懂观众的内心，不要错过世界的变化。大数据其实也是“看数字化的眼色”。如果没有“看眼色”，广播这一题材就不会有这么大的发展。

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