国家代表出身的YouTuber们：“跟着我学运动”. August. 03, 2019 07:28. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 从大腿肌肉运动和利用杠铃强化核心力量的运动到带球和射门训练......这是流着大汗通过YouTube亲切说明运动方法和难易程度的职业足球K1联赛蔚山队中场球员金甫炅(30岁)的样子。 今年3月，金甫炅用自己名字的第一个字在YouTube上开设了名为“KBK Football TV”的频道，目前该频道已拥有1.5万多名订阅者，是“明星YouTuber讲师”。在英国、日本等海外联赛效力并积累了经验的他通过YouTube公开了自己掌握的训练方法和比赛录像分析方法等经验。“为了给青少年选手提供帮助，我开通了YouTube频道。但是逐渐对足球感兴趣的普通人也开始学习(我的训练方法)。所以现在用字幕说明大家容易理解的注意事项等。” 看着国家代表出身的选手们上传到YouTube上的视频开展运动的“家中训练”越来越受到欢迎。在金甫炅的YouTube视频中，留有“给钱也学不到的国家代表讲习！太棒了！”的帖子。崔元根(29岁，音译)表示，“学习了金甫炅的运动方法后，早早地进行了足球备战训练。这样一来，自己的力量就提高了，在和对手相撞的时候也能挺住。” 配合每周进行2、3次的个人训练日程拍摄视频的金甫炅说：“听到周围人说‘把那些好的东西都告诉别人也可以吗’。但我为给普通人多开辟了一条学习足球的途径而感到欣慰。” 乒乓球国家代表出身的金正勋(37岁)正在运营名为“国家代表金正勋乒乓球俱乐部”的YouTube频道。该频道的订阅者金基洙(23岁)说：“可以省去去乒乓球练习场的辛苦，还可以通过YouTube轻松免费接触各种技术，非常不错。”金正勋说：“退役后经营乒乓球俱乐部时，经常与业余选手见面并提出意见。为了向更多的人传授技术，进军了YouTube。”他亲自拿起乒乓球拍打球，从业余选手的角度努力解释。从正手和反手等基本技术到弧圈球等高级技术，共出现了83个讲课视频。另外还与对乒乓球感兴趣的普通人举行名为“战胜金正勋”的活动比赛。 YouTube上有很多可以接受所谓“家中训练”的频道。2010广州亚运会自行车金牌得主朴善浩(35岁)经营的“百万公里自行车学院”、广州亚运会游泳银牌得主朴善冠(28岁)开设的“PSKTV”、2012伦敦奥运会柔道铜牌得主赵俊浩(31岁)运营的“HanpanTV”等各种运动项目YouTube频道令人眼花缭乱。 YouTube家中训练还为活跃生活体育事业做出了贡献。圆光大学体育科学系教授金钟植(音)表示：“生活体育中最重要的是持续性。持续性在很大程度上受到指导者的指导效率的影响。曾登上最高位置的专家们亲自教授的YouTube指导效率很高，可以引导生活体育人士继续运动。”

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