参加“韩俄大学生对话”的40人参拜朴景利作家统营墓地. August. 03, 2019 07:28. by 李雪 snow@donga.com. 土地文化财团(理事长金英柱)2日表示，韩国和俄罗斯大学生交流项目“第10届韩俄大学生对话(KRD)”的40多名参加者本月1日访问了庆南统营市朴景利作家的墓地和纪念馆。此前，今年6月在俄罗斯圣彼得堡大学举行了朴景利文学祭。

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