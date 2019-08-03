“如果日本天皇7日公布修正案，将于28日实施”. August. 03, 2019 07:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. 将韩国排除在“白色清单”之外的日本政令（试行令）修订案在2日通过后，经过法律程序，预计将于28日实施。 修正案将经过“阁僚会议议决→天皇公布→21天后实施”三个阶段后生效。当天上午10时，日本政府在首相官邸举行内阁会议，表决通过了出口贸易管理令修订案。同一天，日本经济产业大臣世耕弘成和日本首相安倍晋三在修订案上签了字。日本天皇德仁预计将于7日公布修订案。如果修订案以日本天皇的名义公布，将从21天后的28日开始实行。 有分析认为，日本可能会推迟修订案的实施，调整相关速度。其方式是，在内阁会议上通过修订案，向日本国民和韩国政府发出强硬信息，同时调整天皇公布修订案的时间。但是，经济产业相世耕弘成在内阁会议后的记者招待会上斩钉截铁地表示，“（日本天皇）将于7日公布修订案，并从28日开始实行”，断然否定了这一推测。据日本法制当局透露，通常从内阁会议表决到公布，除周末外，其他时间大约需要三天。也就是说，有关把韩国排除在“白色清单”之外的修订案，也会毫无例外地走同样的程序。 日本天皇随意调整公布时间表的可能性微乎其微。虽然理论上可以拒绝公布，但根据“君临而不统治”的立宪君主制原则，天皇推翻内阁会议所定方案的可能性几乎为零。

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