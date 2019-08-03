韩日“白色战争”最终还是爆发了. August. 03, 2019 07:28. by 韩相俊记者、常驻东京记者 朴亨俊 alwaysj@donga.com,. 日本最终于2日作出了将韩国排除在“白色清单（出口程序简化对象国）”之外的决定。文在寅总统表示，“我们不会再输给日本”，表明了进行强烈应对的意向。韩国政府也决定将日本排除在“白色国家”之外。韩日关系进入了自1965年建交以来最困难的时期。 日本政府当天上午举行内阁会议（国务会议），通过了将韩国排除在“白色清单”之外的出口贸易管理令修订案。修订案将于7日公布，并从28日开始实施。由此，日本企业每次向韩国出口机床、碳素纤维等有可能用于军事的战略物资时，都要得到经济产业省的许可。对于韩国企业来说，在日本采购原材料的过程中，程序会拉长，不确定性也会增大。日本经济产业相世耕弘成在当天的记者会上表示：“此次内阁会议的决定，是由于韩国的出口管理制度和运用有不充分之处，是为了更好地实施出口管理。” 日本作出决定后，文在寅总统在下午主持召开紧急国务会议时表示：“我明确警告日本，今后发生的事态责任完全在于日本政府。我们不会再次输给日本。今天的大韩民国不是过去的大韩民国。”他同时警告：“对于加害者日本反而贼喊捉贼大喊大叫的情况，我们绝不坐视不管”，“我们将坚决采取相应的措施应对日本不当的经济报复。我们有应对方案。” 韩国经济副总理兼企划财政部部长洪楠基在国务会议结束后在政府首尔大楼举行的相关部门联合新闻发布会上表示：“我们也将把日本排除在‘白色国家’之外，采取强化出口管理的步骤”，“计划从旅游、食品、废弃物等领域开始强化安全措施。”国会当天召开全体会议，全场228名在席议员一致通过了敦促日本政府取消报复性出口限制措施的决议。 此外，韩国政府决定在采取强硬措施的同时，寻求外交解决方案。当天上午在泰国，韩美日三国外长首次聚首，就韩日矛盾等问题进行了讨论。韩国政府一名有关负责人表示：“到实行‘白色清单’（28日）还有3周左右的时间，因此打开突破口的可能性依然存在。”文在寅总统在国务会议上表示，“（目前的状况）只有一条可以停止的路，那就是日本政府尽快撤回单方面的不当措施，走上对话之路”，分析认为，这也与这种氛围不无关系。

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