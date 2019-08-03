特朗普：“从下月起对3000亿美元中国输美产品追加征收10%的关税”. August. 03, 2019 07:28. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普宣布，将从9月开始对3000亿美元（约358.7万亿韩元）中国出口美国的产品加征10%的追加关税。 特朗普总统1日（当地时间）通过推特表示：“9月1日将对中国进口我国（美国）的剩余3000亿美元产品征收10%的小规模追加关税。” 此次预告是在上月30日至31日在中国上海举行的美中高级别谈判无果而终后仅过一天。特朗普总统在公布关税后接受记者采访时警告说：“如果与中国的谈判停滞不前，可能会将10%的关税提高到25%以上。”消息传出后，2日韩国、日本、香港等亚洲主要股市暴跌。

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