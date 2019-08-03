“拨乱反正”，柳贤振的平均责任失分降低. August. 03, 2019 07:28. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的平均责任失分从1.66降至1.53。对于上月15日与波士顿红袜队的客场比赛中出现的自责分(投手失误丢分)争议，美国职棒大联盟事务局站在了洛杉矶道奇队这边。评价此次判定，柳贤振7月的平均责任失分降至0.55，比被选为“月度最佳投手”的5月(0.59)的成绩还要好。因此，一个赛季内的第二次“月度最佳投手”奖也离他更近了一步。 在与红袜队的比赛当时，柳贤振在第一局2人出局满垒的情况下，面对对方击球手安德鲁•贝宁滕迪投出了球。球被贝宁滕迪挥舞的球棒击中，滚向游击手方向。但游击手克里斯•泰勒漏掉了这个球，两名跑垒员踏上了本垒。该球没有被记录成游击手的失误，而是被判定为内野安打。当时下一个击球手迈克尔•查维斯也击出了安打，从而此前2名跑垒员得到的分数都算成了柳贤振的自责分。比赛结束后，道奇队向美职棒大联盟事务局提出异议。 事务局经过17天的深思熟虑后决定，把相应记录从内野安打改为失误。因防守失误而出场的跑垒员得分的情况不会记录为投手的自责分。柳贤振因这一修正措施，7月的平均责任失分从1.11下降到0.55，下降了一半。由此他的月均自责分创下了赛季最佳纪录。 特别是柳贤振的这种平均责任失分记录，是因为最近美国职业棒球大联盟正经历着极度的“打高投低(击球手强投手弱)”现象。AP通信2日报道称，对本赛季美国职棒大联盟的本垒打数量进行分析，“截止到7月份出现的本垒打总数为4478个，如果这种节奏保持下去的话，本赛季本垒打数将达到6712”。这一数量比去年(5585个)增加了20%。在美国职棒大联盟，目前击出10个以上本垒打的击球手多达200人。 柳贤振在成绩被更新之后表示 “本以为需要很长时间才能被纠正，但(数据)经过修改后心情很好。现在状态很好，所以我认为只要在短时间内不进行崩溃的比赛，就能够继续做好”，展现出了足够的自信。 随着数据被修正，成绩变得更好，外国媒体又开始将柳贤振作为赛扬奖(Cy Young Award)的候选人。美国媒体《big lid》评价称：“柳贤振是最佳棒球选手之一，本赛季他非常有希望赢得国家联盟赛扬奖。”《华盛顿邮报》最近也报道说，“在麦克斯•舍泽(华盛顿国民)感到背部疼痛的情况下，柳贤振的赛扬奖行进似乎更加确定了。” 与赛扬奖一起，柳贤振同时被选为7月最佳投手候选人。只是上个月的胜场数只有2胜，这一点令人遗憾。最强劲的7月最佳投手奖竞争对手是史蒂芬•斯特拉斯堡(华盛顿国民)，他在7月参加了5场比赛，投了31又三分之二局，保持全胜。但他的平均责任失分落后于柳贤振。 斯特拉斯堡7月的平均责任失分是1.14，赛季的平均责任失分则高达3.26。

한국어