12岁韩国少年的歌曲将在萨尔茨堡音乐节上响起. August. 02, 2019 07:32. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 12岁韩国少年的歌曲将在世界级权威古典音乐庆典—奥地利萨尔茨堡音乐节上响起。维也纳少年合唱团团员朴信(音)将在8日在萨尔茨堡“莫扎特之家”拉开帷幕的亨德尔歌剧《阿尔奇娜》中饰演奥贝托(音)一角。 朴某在6月7~10日在同一地方举行的萨尔茨堡圣灵降临节庆典上也演绎了奥贝托一角。在此次演出中，女中音歌唱家切奇利亚•巴托丽饰演主人公阿尔奇娜一角，菲利普•扎鲁斯基饰演鲁杰罗等豪华演员倾力出演，引起了话题。8月的演出也将以相同的阵容进行。 《阿尔奇娜》是巴洛克音乐大师亨德尔1735年在英国伦敦考文垂花园歌剧院首演的作品。该作品以夏尔马涅大帝与伊斯兰势力对决时为背景，讲述了魔法师阿尔奇娜和被她的魔法困住的鲁杰罗之间发生的激烈的爱憎故事。寻找父亲的少年奥贝托将参与他们的冒险行动。一般来说，此前奥贝托一角大多由女高音歌唱家扮演，但在此次演出中，庆典主办方委托维也纳少年合唱团选拔适合这个角色的少年歌手。 与6月在圣灵降临节庆典上展示的《阿尔奇娜》一起，朴某的激情演唱获得了极大的赞赏。奥地利《施坦达特报》评论说，扮演梅利索一角的阿莱斯泰尔•迈尔斯和扮演奥贝托的朴信完成了一次卓有成效的联合演出。《库里尔》杂志介绍说：“朴信以具有大师风范的技术支配了自己的角色。” 通过维也纳少年合唱团以电子邮件形式接受采访的朴某说：“我出生在首尔，看着维也纳少年合唱团的演出，梦想成为合唱团成员。通过考试期间条件去维也纳后正式加入。”在首尔广告公司担任高管的父亲朴天奎(音)说：“之前儿子在首尔市少年少女合唱团活动，2017年在正在韩国演出的维也纳少年合唱团的团长格哈德•比尔特面前试镜合格。虽然因为工作忙没能很好支持他，但我感到非常自豪。” 对于出演《阿尔奇娜》的契机，小朴表示：“去年在莫扎特的《魔笛》中与维也纳少年合唱团的其他两名团员一起出演了配角。后来，在萨尔茨堡庆典方面的提议下，学校通知我报名参加试镜，最后我被录取了。”试镜大会上，他与奥地利团员莫里茨一起最终通过面试，一起练习奥贝托的角色。 小朴说：“奥贝托这个角色所要演绎的歌曲很难，让人联想到杂技，但练习起来很开心。亨德尔也把这个角色写成了一个叫威廉•萨比奇的男孩唱歌。” “一起出演的巴托丽是非常亲切、有趣的人。男高音歌唱家扎鲁斯基告诉我几个能有效表演的小窍门，真的很有用。” 小朴说：“虽然很想成为歌剧歌手，但对绘画也很感兴趣。希望两件事情都能做好。”他出演的《阿尔奇娜》将在18日之前演出5场。

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