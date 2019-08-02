韩日消耗战如果继续下去，两国都将遭受内伤. August. 02, 2019 07:32. . 据悉，韩国外交部长官康京和和日本外相河野太郎昨天以曼谷东盟地区论坛为契机举行了会晤，但只是再次确认了两国之间的隔阂。康京和指出，日本采取的经济报复措施破坏自由贸易原则，违反了世界贸易组织的规定，要求日本撤回措施，但没有从河野太郎那里得到像样的答复。康京和还表示，如果日本把韩国排除在“白色清单”之外，作为韩国政府的应对方案之一，将讨论韩日军事情报保护协定。 韩国政府认为，日本很可能在今天的内阁会议上处理将韩国排除在“白色清单”之外的出口贸易管理令修订案。安倍政权周边的氛围也倾向于“强硬”。安倍周边人士通过媒体传达的发言和自民党干事长二阶俊博最终没有与访问日本的韩国国会议员进行面谈，分析认为，这些举动都传达了这样的信息。虽然一些世界知名媒体纷纷批评安倍政府助长韩日矛盾、对世界经济造成恶劣影响，但日本方面根本漠不关心。 在这种情况下，美国提议签署《现状冻结协定（standstill agreement）》等，对韩日间矛盾表现出积极仲裁的姿态，这正在成为变数。首先，希望预定于今天下午举行的美国国务卿迈克•蓬佩奥与韩日外长的三方会晤能够为韩日之间消除矛盾找到突破口。 把韩国排除在“白色清单”之外的方案，在日本内阁会议作出决定后，将经过21天的筹备过程，然后进入实施阶段。韩国担心1100多种产品的进口会出现差池，其后果难以估量。不少分析人士认为，两国关系稍有不慎就会破裂。恰巧东北亚局势在安保方面也凸显了韩美日合作的重要性。希望日本不要将使出把韩国排除在“白色清单”之外的臭招。但即便如此，两国也有必要坚持外交解决的姿态。如果韩日继续展开极端的消耗战，两国都将遭受内伤，在这种情况下，需要深思熟虑，究竟哪个国家会笑到最后。

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