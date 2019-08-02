来自大海的飞行员和牛排调料. August. 02, 2019 07:32. . 自人类利用海洋以来，在海上使用的术语开始形成。这些海洋术语登上陆地，在日常生活中留下了诸多有趣的逸事。 最具代表性的单词是“pilot”（飞行员）。船舶航行中最危险的时刻是进出港口时。港口又窄又浅。进出港的船只也很多。这些都是事故发生危险增加的原因。因此，让熟悉当地情况的航海专家全权负责船只的进出港。他们被称为“pilot”。根据记录，16世纪欧洲出现了“pilot”。几百年后，随着飞机成为飞行在天上的交通工具，借用了“pilot”一词作为“飞行员”。“pilot”的韩国语是“领航员（导船士）”。因为拿的是最高的年薪，职业满意度排在第一第二位，这一职业现在广为人知。上课时我总是说得很起劲。“各位，导船士可不是首尔江北的寺院名称（道禅寺）。请不要产生错觉。” 还有海运业职工们不太留心的术语，那就是A1。16世纪大航海时代，欧洲的货主们希望船舶安全，因为昂贵的货物在海上沉没，会让他们蒙受巨大损失。因此，他们成立了公益团体，确认哪些船只有多安全，并颁发相关证书，让船只加入该团体。最先出现的就是劳埃德船级协会。船舶的安全性从两个方面来看。一是船体。要看船舶的外板等是不是足够厚，是否到了海水进不去的程度。另一个是发动机、帆之类的器械。前者被评为A、B、C三级，后者被评定为1、2、3三级。所以，两项合在一起的A1等级的船舶，是安全性得到最好保障的船只。船级协会在各国重要港口设立了检查员，让他们上船检查，然后向总部报告检查结果。之后，总公司对相关船舶作出相应的评级。在陆地上，在食用牛排时可以看到的调料上贴上了“A1”的标签。意思是说，自己的调料是最高品质，这里就借用了海洋用语A1。 也有陆地用语成为海洋用语的情况。最具代表性的就是喜马拉雅。承运人在与货主签订运输合同时，有权将自己对货物的责任限制在一定数额之内。但是装卸作业也是承运人的义务。通常自己不亲自处理，而是交给装卸公司处理。如果该作业中货物受损，货主与装卸商之间因为不存在运输合同关系，因此不能对货主的索赔提出责任限制。该怎么做呢？只要承运人和货主在运输合同时签订相关协议进行约定即可。具有上述内容的约定被称为“喜马拉雅条款”。 那么为什么偏偏是喜马拉雅呢？因为第一次发生这种事情的船舶的名字是“喜马拉雅号”。“喜马拉雅条款是什么”是海洋法课上经常出现的考题。出现了的漂亮的答案。“它是连接亚洲和欧洲的山脉。”虽然做了扣分处理，但被幽默所吸引。自那以后，每次上课都用这个插曲。扣分是暂时的，但幽默是永恒的。

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