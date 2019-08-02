柳贤振越过库尔斯球场的武器是“缓慢的滑行曲线球”. August. 02, 2019 07:31. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 1日，柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)在客场挑战科罗拉多洛基山队的比赛中首发出场，他在第一局下半局2人出局的情况下，面对对方3号击球手诺兰•埃罗纳多投出的第二球非常独特。在MLB.com的投球分析中，该球被分类为时速132公里的变速球(又称变化球)，比一般的变速球快，比外切快速球(卡特球)慢，且弧度更大。柳贤振在比赛结束后谈及了该球的本来面目，“时速132~134公里的球是缓慢的滑行曲线球。我试图投出比卡特慢一点、角度更大的球。” MLB.com的球类分析基于现有投球数据，因此对平时不投的球种分析可能粗存在失误的地方。到2016年为止一直使用时速132公里左右的滑行曲线球的柳贤振，从2017年开始用平均时速140公里的卡特球代替了滑行曲线球。 柳贤振选择最近3个赛季不投的“缓慢的滑行曲线球”是为了攻占库尔斯球场而采取的妙策。2005年曾在库尔斯球场取得完封胜利的MBC解说员金善宇(音)表示：“对于投手来说，在库尔斯球场出场确实压力很大。在这种情况下，很难尝试平时不投的球种，柳贤振的胆量非常大。” 对于度过了梦幻般上半赛季的柳贤振来说，6月29日在库尔斯球场的出场简直就像“美玉中出现的瑕疵”。包括3个被本垒打在内，他在4局内失7分，创下了本赛季的最多失分记录，成为失败投手。位于海拔1600米的科罗拉多丹佛的库尔斯球场因为空气阻力小，击球距离很远。这就是该球场被称为“投手坟墓”的原因。在1日上场之前，柳贤振在库尔斯球场参加的5场比赛仅取得1胜4负、平均责任失分9.15的成绩，表现不佳，但当天他在6局取得3个被安打、1个四坏球上垒的成绩，以无失分的出色表现结束了噩梦。对此，柳贤振表示：“在其他时候会想投6~7局，但今天以努力不失分的心态全力以赴去投球。” 到第2局为止，柳贤振以一般击球处理了6名击球手，但在第3局2人出局2人在垒的情况下，被查理•布莱克曼击出右前安打，面临失分危机，但多亏右翼手科迪• 贝林泽的送球速度达到了155.5公里。道奇队在第9局击出2个本垒打，以5比1获胜，但在0比0平局的第7局，柳贤振在没有胜负的情况下退场，因此只能将赛季第12胜，总计第150胜的成绩延后。道奇队主教练大卫•罗伯茨表示，“领衔美国职业棒球大联盟的投手柳贤振每次出场的比赛都会给球队带来取胜的机会。今天也一样。” 柳贤振完美地封锁了“天敌”埃罗纳多。在当天比赛之前，在面对柳贤振时取得0.609(23次有效击球、14个安打)高效成绩的埃罗纳多当天只击出了3个一般击球。在第1局2人出局的情况下，因3垒手的地滚球而退位的埃罗纳多在第4局遭遇右翼手腾空球，第6局遭遇游击手地滚球，没法发挥力量。 越过被认为是弱点的库尔斯球场的柳贤振在赛扬奖(Cy Young Award)竞争中也占据了优势。在有力竞争者麦克斯•舍泽(华盛顿国民)被列入受伤者名单的情况下，柳贤振保持着美国职棒大联盟中唯一的1分左右的平均责任失分(1.66，数据越小表现越出色)。

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