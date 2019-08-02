连“最后的抗生素”都束手无策的超级细菌威胁正向全欧洲扩散. August. 02, 2019 07:31. by 巴黎=金润钟、田彩恩记者 zozo@donga.com,chan2@donga.com. 有警告称，连“最后的抗生素”都束手无策的超级细菌(super bacteria)威胁正在迅速向全欧洲扩散。随着埃博拉病毒(Ebola virus)再次在非洲刚果民主共和国(民主刚果)猖獗，世界卫生组织最近宣布进入紧急状态。 据英国BBC广播公司和法国《巴黎人报》等媒体报道，对全欧洲244家医院和感染患者进行了联合研究，结果发现了被称为最后的抗生素“碳青霉烯(carbapenem)”也无法治疗的超级细菌。“超级细菌”是指毒性很强，使用至今为止开发的各种抗生素也无法杀死的细菌。这源于抗生素误用和滥用。 据分析，特别是最近扩散的超级细菌相互结合，正在培养抗生素的耐药性。通过细菌间相当于性交的接合(conjugation)，不同的细菌在共享细胞质DNA质粒(Plasmid)的过程中，抗生素的耐药性变强。这种情况下，即使是一般细菌，也会遇到抗生素耐药性强的超级细菌，变成超级细菌。抗生素耐药性进一步加强的变异肺炎肝菌急剧增加，连碳青霉烯都束手无策，这种情况着实令人担忧。 据BBC报道，主导相关研究的英国生鱼研究所的索菲亚•戴维博士表示，“由于扩散迅速，再加上最后的抗生素也不听使唤，所以问题非常严重。特别是在医院内，细菌正通过人在不断扩散。” 超级细菌的扩散已经超越了欧洲，威胁着全世界乃至人类。根据英国抗生素耐药性对策委员会的报告，按照目前的趋势，到2050年以后，全球每年将有超过1000万人死于抗生素耐药性细菌感染。由此带来的社会费用高达11亿英镑左右。 另外，民主刚果地区自去年8月3日首次报告埃博拉病例以来，埃博拉疫情迄今迅速蔓延，令人担忧。埃博拉病毒去年一年以民主刚果东北部农村地区为中心扩散，导致1680多人死亡。埃博拉病毒今年6月越境扩散到乌干达，最近还蔓延到民主刚果东部最大城市和与卢旺达接壤的戈马，上月30日和31日先后造成2人死亡。此前的上月17日，WHO宣布民主刚果埃博拉事件为历史上第5次国际卫生紧急状态。 埃博拉疫情发病后一年来，事态进一步恶化，主要原因是民主刚果居民对政府根深蒂固的不信任。据英国《卫报》报道，民主刚果居民中流传着“政府捏造根本不存在的病毒恐怖来平息批评政府的声音。从西方引进的药品不是疫苗，而是埃博拉病毒”的谣言。该报指出，医疗当局不配合疫苗接种或追踪调查，反而发生了袭击医疗人员的事件。英国《卫报》报道说：“这是一直进行内战，进行种族清洗的政府失去国民信任的结果。”

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