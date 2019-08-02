安倍在临时国会第一天强调“国家利益”，推动修宪. August. 02, 2019 07:31. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本首相安倍晋三在临时国会第一天(1日)强调“国家利益”，推动修宪。 据NHK电视台报道，安倍首相当天在临时国会前自民党出身的众议院和参议院议员全部聚集的总会上通过致词表示：“在当前严峻的国际形势下，希望维护国家利益，共同解决低生育高龄化、修改宪法等困难问题。”据分析，安倍所说的“严峻的国际局势”包括强制征用问题和韩日之间围绕日本的经济报复措施的矛盾情况。 日本副首相兼财务大臣麻生太郎也在自己的派系(麻生派)聚会上强调了讨论修宪的必要性，称“终于到了讨论宪法的时候了”。他说：“各党必须带着宪法修正案，积极推进三分之二(修宪提议线)以上的赞成原案。”执政党自民党和联合执政党公明党、对修宪持友好态度的在野党日本维新会等修宪势力在上月21日举行的参议院选举中获得了160个议席。这在可以提出修宪提案的三分之二议席上，还差4个席位。 安倍首相在选举结束后表示，将与部分在野党联手推进修宪。对此，拥有24个议席的在野党国民民主党曾表示：“将积极讨论修宪问题。” 不过，作为联合执政党合作伙伴的公明党对修改宪法第9条持谨慎态度，国民舆论也持否定态度。 首尔大学教授朴哲熙(音)表示：“上个月参议院选举之前，修宪势力已经在众议院和参议院都占据了三分之二的议席，但没能修宪。预计会拉拢在野党，说服国民，慢慢进行修宪。”

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