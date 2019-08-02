美国议会也称“可以考虑与韩日共享核武器”. August. 02, 2019 07:31. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防大学的一份报告提出，美国有必要考虑与韩国、日本签订“核共享协定”。对此，美国国会也提出了“值得讨论”的意见。 据“自由亚洲电台”报道，美国参议院军事委员会主席詹姆斯•因霍夫（俄克拉荷马州）7月31日（当地时间）在议会接受记者的提问后回答说：“这是需要观察和考虑的问题。”国防大学在最近出版的《21世纪核遏制力：2018核态势研究报告》中提议，为应对朝鲜核威胁，与韩国和日本等亚洲伙伴国共享非战略核能力（战术核能力）。对此，参议院军事委员会领导议会的高层人士作出了“有可能推进该方案”的反应，因此备受关注。 参议院外交委员会东亚和太平洋事务委员会主席科里•加德纳（科罗拉多州）就同一问题表示：“虽然我们没有与日本单独讨论过这个问题，但过去曾几次与韩国方面负责人进行讨论。”他表示：“这样的决定应该在美国政府和韩国或日本的讨论下进行”，“通过国际社会合作，最大限度地强化韩美日三国间的合作，向朝鲜施压，让朝鲜国务委员会委员长金正恩遵守自己作出的无核化承诺。”

한국어