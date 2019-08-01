美也提议“韩日承诺中止纷争”……克制进一步敌对行动是正确的. August. 01, 2019 07:45. . 据悉，对激化的韩日矛盾持观望态度的美国最近向韩日两国提出了自我克制的方案。据路透社报道，最近美国政府向韩国和日本提议就一种绅士协定的概念——“中止纷争协定（standstill agreement）”达成协议。《朝日新闻》也报道说，美国要求日本不要做出原定于2日举行的有关韩国的内阁会议决定，并要求韩国不要出售被扣押的日本企业的资产。据悉，美国还建议韩日两国在第三国就此次出口限制问题举行磋商，并着手解决问题。此举旨在避免在对立激化的韩日之间发生追加纠纷，以目前的状态“冻结”后确保磋商时间。 韩日两国政府都没有表明是否从美国那里得到了这样的提议，如果接受了又是什么立场。但是，如果这一提议属实，这与因正面冲突而陷入的韩日关系暂时平静下来、寻求对话的国内外舆论一脉相承。预计日本政府将于明天举行内阁会议，处理把韩国排除在战略物资出口审查优待对象“白色清单”之外的出口贸易管理令修订案。在这种情况下，韩国应该中断与日本的军事情报保护协定的主张也在韩国内抬头。像这样，外交矛盾演变为贸易纠纷后，出现了动摇军事同盟的征兆，于是美国似乎建议两国拥有冷却期。 恰逢泰国曼谷的东盟地区论坛今天举行日美外长会晤。美国国务卿迈克•蓬佩奥在飞往曼谷的飞机上对记者说，“将鼓励韩日寻找前进的道路”，表达了为改善韩日关系进行仲裁的想法。只是美国的仲裁只是为韩日对话提供平台而已，并没有改变“当事者之间解决”的原则。因为对美国来说，在这两个国家中，它很难站在任何一方一边。 当然，仅凭“不要使情况进一步恶化”的中止纷争承诺，无法解决强制征用劳工问题和日本的报复限制等难题。但是缓解两国像没有对策奔跑的列车一样的兴奋状态，摸索解决对策，所得将多于所失。希望两国在难得一见的外长会晤中，不要只顾自己的主张，坚持外交协商的基本姿态，为了得到大的东西不惜抛弃小东西的姿态，寻找解决矛盾的头绪。

한국어