朝鲜随时随地发射导弹，动摇韩国拦截网. August. 01, 2019 07:44. by 孙孝珠镜记者、朴孝睦记者 hjson@donga.com,tree624@donga.com. 朝鲜7月31日再次突然发射以挫败韩美拦截网为目的开发的“朝鲜版伊斯坎德尔”弹道导弹。这距离上个月25日发射同一类型的导弹已经过去了6天。朝鲜在当地下雨天发射导弹，可以解释为不管天气如何，在实战中随时都可以正常向韩国发射。 韩国军联合参谋本部7月31日表示：“上午5时6分和5时27分，捕捉到了朝鲜在元山葛麻一带向东北方向发射的两枚短程弹道导弹。”两枚导弹飞行了250多公里，弹着点落在东海上。其顶点高度仅为30多公里，比朝鲜5月份发射的6枚“朝鲜版伊斯坎德尔”的“超低高度”还要低。 导弹的顶点高度进一步降低，意味着用韩美雷达等探测资产捕捉飞行轨道需要更长的时间。由于导弹下降飞行时间短，准备和实施的拦截的“战斗时间”也将不足。韩国军方一名有关人士表示：“朝鲜在短期内将最高高度降至30多公里，这一点最为令人担忧。”据悉，此次导弹和上个月25日一样，为躲避部署在韩半岛的韩美拦截网，采取了在下降阶段水平飞行后急速上升的“拉起（pull-up）”等回避动作。 朝鲜发射此次导弹的葛麻一带，距离清州空军基地270多公里，这也是值得关注的地方。清州空军基地有4架从今年开始引进的隐形战斗机F-35A。朝鲜在上个月25日发射导弹的第二天表示，“正在向韩国地区引进尖端攻击性武器”，“将在第一次时间挫败它，使之成为使用后丢弃的废铁”，事实上针对的就是韩国引进F-35A。有分析认为，朝鲜7月31日把250多公里以外的地方定为目标，是强调可以把发射方向转向韩国，瞄准清州基地。据悉，朝鲜国务委员会委员长金正恩也参观了当天的试射。 青瓦台在发射导弹5个多小时后的上午11时，在国家安保室长郑义溶的主持下召开了国家安全保障会议，谴责了朝鲜发射导弹的行为。青瓦台表示：“国家安全会议常任委员们对为构筑韩半岛和平而做出的努力可能产生负面影响表示了强烈的忧虑。”国防部长官郑斗景当天在韩国国防研究院主办的国防论坛的演说中强调：“如果威胁我们并进行挑衅，朝鲜政权和军队当然包括在敌人的概念内。”

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