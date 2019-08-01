安倍亲信：“如果有助于解决矛盾，有意访韩”. August. 01, 2019 07:44. by 东京=金范锡常驻记者、东京=朴亨埈 常驻记者 bsism@donga.com. 日本自民党代理干事长萩生田光一（56岁•照片）就强制征用受害赔偿问题表示：“如果韩国司法部门承认个人请求，不应由日本企业、而是应由韩国政府得到的费用来解决（赔偿）。” 萩生田是日本首相安倍晋三的亲信，在日本发表出口限制强化措施一个月前，曾于6月29日在东京千代田区众议院议员会馆接受《东亚日报》采访时表示：“（强制征用受害者赔偿问题）已经根据1965年的《韩日请求权协定》得到了解决。”这是他首次接受韩国媒体的采访。 对于安倍首相最近强调把韩国排除在外的美日联合，萩生田表示：“韩美日联合非常重要。如果我在韩国（作为特使等）有什么帮助的话，我随时可以去韩国。” 对于在宣布出口限制的过程中提出日本出口的半导体相关化学物质流入朝鲜的所谓“流向朝鲜说”，他表示：“我没有说过是流向朝鲜，我不知道（目的地）是朝鲜还是伊朗”，“只是因为掌握了一系列与平时不一样的出口动向，所以表示了忧虑。”他在上个月4日参加富士电视台的时事节目时曾表示：“不知道向韩国出口的化学物质的（最终）目的地”，并提到，“这是不合适的事情”。此后，富士电视台报道说，自民党的一名干部曾说，“目的地是朝鲜”。

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