首尔国际音乐比赛主角们齐聚一堂. August. 01, 2019 07:44. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “与LG一起的首尔国际音乐比赛”的上位圈获奖者将接连展示自己的实力。 在2016年首尔国际音乐大赛上获得第二名的男高音歌手金建宇(音译，下同)将于18日晚7时在首尔乐天音乐厅举行的“欧洲歌剧院独奏家邀请男高音歌剧Gala Concert I”上带来包括唐尼采蒂歌剧《军中女郎》中《啊朋友，今天是多么快乐的一天》在内的四首曲子。 金建宇于7月18日在伦敦考文垂花园皇家歌剧院以《军中女郎》男主人公托尼奥的身份出道。据悉，该歌剧中出现的《啊朋友，今天是多么快乐的一天》是一首要连唱9次高C(度)音的高难曲子，被誉为“撕破男高音喉咙的咏叹调”。英国新首相特丽莎•梅也观看了该演出，金建宇完美地消化了9次C音，赢得了观众的热烈喝彩。皇家歌剧院选角总监彼得•科托纳说，“这次演出是今年皇家歌剧院三大演出之一，今后将积极启用金建宇担任男主角。” 金建宇在首尔国际音乐大赛获奖后的2016年，在男高音普拉西多•多明戈以老声乐家为对象主办的“Operalia”大赛上获得冠军，预约了金黄色的未来。除金建宇外，男中音宋智沅、女高音李智炫、女中音林恩景也将参加此次演唱会。票价为3万~12万韩元。 2019年首尔国际音乐大赛的冠军得主李铉圭将于19日在首尔锦湖艺术厅延世大厅举行个人独唱会。届时他将演唱在今年的首尔国际音乐大赛上用理智的诠释使听众陷入麻醉的瓦格纳《唐怀瑟》中最著名的唱段《晚星之歌》等。票价3万韩元。今年参加首尔国际音乐大赛决赛的选手们将全体出动，出演于9月10日在京畿水原市京畿道文化殿堂举行的《优胜者歌剧Gala Concert II》。

한국어